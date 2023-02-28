Reuters: Deprem sonrası 40 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de yaşayan yaklaşık 40 bin Suriyeli'nin dört sınır kapısı üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye'nin deprem bölgesinde ikamet eden Suriyelilerin ülkelerine geçişini kolaylaştırmasının ardından son 2 haftada yaklaşık 40 bin Suriyeli'nin Suriye'nin kuzeybatısında muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelere döndüğü bildirildi.

Bab El-Hava sınır kapısında basın sorumlusu olan Mazen Alloush Reuters'e yaptığı açıklamada, Suriyelilerin, Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif silahlı grupların kontrolündeki dört sınır kapısından geçiş yaptığını söyledi.

Mazen Alloush Pazartesi günü itibarıyla dört sınır kapısı olan Bab el-Hava'dan (Cilvegözü) 13 bin 500, Cerablus'tan 10 bin, Bab El-Selam'dan (Öncüpınar) 7 bin ve Tel Abyad'dan (Akçakale) 7 bin kişinin geçtiğini söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de, yaklaşık 40 bin Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü doğrulayarak, sayının giderek arttığını kaydetti.

Deprem sonrası sınır kapıları açılmıştı

Türkiye geçen yıl Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde geçici izinle Türkiye'de bulunan Suriyeliler'in sınırı geçmesini kısıtlamıştı. Ancak Türk yetkililer depremler sonrasında bu bölgede yaşayan Suriyeliler'in geri dönme haklarını kaybetmeden altı aya kadar ülkelerine gitmesine izin verdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem Türkiye'de 11 ilde büyük can kayıplarına ve tahribata yol açarken Suriye'de de etkili oldu. İç savaşın yaşandığı ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde binlerce can kaybı meydana gelirken milyonlarca insan evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Suriye sınırında sadece bir kapının açık olması nedeniyle de ülkeye uluslararası yardımlar son derece sınırlı olarak ulaşabiliyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım ulaştırabilmek için Şam yönetimi ile varılan anlaşma kapsamında Türkiye sınırındaki Bab El-Selam (Öncüpınar) ve Er-Rae (Ceylanpınar) sınır kapıları da açıldı. Deprem öncesinde bölgeye insani yardım tek açık sınır kapısı olan Bab el-Hava (Cilvegözü) üzerinden yapılabiliyordu.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra BM'ye göre Türkiye ve Suriye'de toplam 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyinde toplam 4 milyon kişinin yaşadığını belirten BM'ye göre depremlerden önce de bu bölgede yaşayanların iç savaş nedeniyle insani yardıma ihtiyacı bulunuyordu.

rtr/SSB, JD