Reuters: BAE Kabil Havalimanı için Taliban ile görüşüyor

Körfez ülkelerinde görev yapan dört yabancı diplomatın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

Körfez'de Katar'ın da Afganistan'ın dış dünyayla havadan tek bağlantısı durumundaki havalimanının işletmesine talip olduğuna dikkat çeken diplomatlar, BAE'nin yaptığı görüşmelerin Körfez ülkelerinin Taliban üzerinde nüfuzunu artırma iddiasını gösterdiği değerlendirmesini yaptı. İsmini vermek istemeyen diplomatik kaynaklar, BAE'nin Katar'ın bölgede diplomatik güç elde etmesini önlemek istediğine dikkat çekti.

Ağustos ayında ABD ve diğer NATO birliklerinin tahliye işlemlerinde Türkiye ile birlikte önemli rol oynayan Katar, çekilme sonrasında havaalanının işletmesine talip olduğunu açıklamıştı. Ancak Taliban'ın Katar ve Türkiye ile yaptığı görüşmelerden şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.

BAE: Desteğe devam etmek istiyoruz

ABD destekli Afgan hükümeti döneminde Kabil havalimanının işletmesini bir süreliğine üstlenen BAE, Ağustos'taki tahliyelerde de rol oynamıştı. BAE Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, ülkesinin insani erişim ve güvenli geçişleri sağlamak üzere havalimanının işletmesine yardım etmeyi sürdürme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Kabil'deki havalimanından geçen Ağustos ayında gerçekleşen tahliyelerde büyük bir kaos yaşanmıştı

Taliban ve Katarlı yetkililer ise söz konusu görüşmelerle ilgili olarak Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Taliban'ın mali destek aradığı iddiası

Öte yandan iki diplomat, Taliban'ın BAE'den finansal destek arayışında olduğunu da aktardı. Ancak BAE Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşbirliği Direktörü Salim el Zaabi, BAE'nin Taliban'a mali yardım yapmayı düşünüp düşünmediği konusunda Reuters'a bilgi vermedi.

Diplomatlar, Taliban ile havalimanının işletmesi için talip olan ülkeler arasındaki görüşmelerde en önemli konunun, havalimanının güvenliğini kimin sağlayacağı sorusu olduğunu belirtti. Taliban, ülkede iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkede yabancı güç istemediğini söylemiş, hatta Türkiye'ye mesaj vererek yabancı güçlerin işgalci sayılacağını açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, havalimanı arazisi içinde hala Katarlı özel birliklerin güvenliği sağladığını, Taliban güçlerinin de havalimanı dışındaki bölgede devriye gezdiğini kaydetti.

Reuters/HS,BK

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