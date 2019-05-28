 Reuters: AKP′nin anketinde İmamoğlu Yıldırım′ın 3 puan önünde | TÜRKİYE | DW | 30.05.2019

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TÜRKİYE

Reuters: AKP'nin anketinde İmamoğlu Yıldırım'ın 3 puan önünde

AKP’nin yaptırdığı ankette mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Binali Yıldırım’ın 3 puan önünde olduğu iddia edildi.

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23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair AKP tarafından yaptırılan ankette, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettiği 31 Mart'taki seçimleri kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde olduğu bildirildi.

Reuters'ın AKP'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, AKP'nin kampanyası için yaptırdığı en son ankette İmamoğlu Yıldırım'ın yüzde 3 önünde çıktı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'ın bu hafta açıkladığı kamuoyu araştırmasından, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde olduğu sonucu çıkmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin 250 sayfalık gerekçeli kararını 22 Mayıs tarihinde açıklamış, muhalefet partilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri kararın "siyasi" ve "hukuk dışı" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Rtr/SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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