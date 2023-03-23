Reuters: AKP'de ekonomik program karmaşası

Reuters haber ajansı, Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen siyasete dönme teklifini reddetmesi sonrasında AKP içinde ekonomi politikaları konusunda belirsizlikler yaşandığını bildirdi.

Reuters'ın AKP çevreleri ve analistlerin değerlendirmelerine dayandırdığı analizinde Şimşek'in ret kararının, seçimlere iki aydan az bir süre kala parti içinde ekonomik güvenilirliği yeniden tesis etme konusunda karmaşaya yol açtığı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklar, Erdoğan'ın görüşmede Şimşek'e, hükümete geri dönmesi ve üst düzey bir görev üstlenmesi isteğini bizzat dile getirdiğini kaydetti.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şimşek, Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezinde yaptığı görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "kendi alanına giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazır olduğunu" belirtmiş, "Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" demişti.

Erdoğan ise Çarşamba akşamı NTV'de yaptığı açıklamada, görüşmenin olağan bir fikir alışverişi olduğu izlenimi yaratmaya çalışarak "AK Parti Genel Merkezi, Mehmet Bey'in evidir. Tabii kendisinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında üstlendiği çok sayıda görevi ve bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var, onları halihazırda devam ettiriyor. Ama kendisiyle seçim çalışmalarımız kapsamında bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerimiz kendisiyle olabilir. Mehmet Bey'e özellikle görev düştüğünü de söyledim. O da seve seve üstüne düşeni yapacağını bana söyledi. Davetime icabeti sebebiyle de kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek Fotoğraf: picture-alliance/AA/Y. Ozturk

"Yeni imaj yaratmanın güçlüğü"

Reuters, hükümetin yıllardır ısrarla uyguladığı ekonomi politikalarının hayat pahalılığı ve enflasyonu tetiklediğini, ekonomi ve mali piyasaları devlet kontrolü altına soktuğunu belirterek "Son gelişmeler de hükümet açısından yeni bir imaj yaratmanın güçlüğünü ortaya koyuyor" değerlendirmesine yer verdi.

Analizde, AKSOY araştırma şirketinden Ertan Aksoy'un "Şimşek'in ret kararı, hükümete yönelik desteğin eridiğine yönelik ne ilk ne de son gösterge" ifadesine de atıfta bulunuldu.

"AKP Şimşek konusunda ikiye bölündü"

Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi de AKP'nin Şimşek'in geri dönmesini isteyenler ve istemeyenler olmak üzere ikiye bölündüğünü, Erdoğan-Şimşek görüşmesinden çıkan sonucun "arzu edilir bir sonuç olmadığını" söyledi.

AKP'li bir başka yetkili de "Şimşek'in geri dönmesi, partinin anketlerdeki durumuna olumlu yansırdı" diyerek mevcut ekonomik tablonun parti açısından sorun yarattığını, bunun tartışma götürmez bir gerçek olduğunu, yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.

"Geçmişteki şaşırtmacalar nedeniyle yatırımcılar temkinli"

Los Angeles merkezli varlık yönetim şirketi TCW'nin yöneticilerinden Blaise Antin, Erdoğan hükümetinin geçmişteki "şaşırtmacalarına" işaret ederek ekonomide yeni bir eksen oluşturulması planı konusunda yatırımcıların "son derece temkinli" olduğunu belirtti.

Varlık yönetimi şirketi BlueBay'in gelişmekte olan ülkeler bölümü yöneticisi Polina Kurdyavko da "Karşı karşıya bulunulan ekonomik güçlüklerin, kimin iktidara geleceği ve ne tür politikalar uygulayacağı konularından bağımsız bir şekilde çözülebilmesi kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

rtr/BK,TY

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