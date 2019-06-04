Reuters: ABD yeni Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeyecek

Türkiye'nin ABD'nin tepkisine rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda tavrına ABD'nin tepkisi sürüyor. Reuters'in haberine göre ABD Türk F-35 pilotlarının Amerika'daki eğitimlerine son verecek. Ajans, iki Amerikalı hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde Arizona'daki askeri üsse gelmesi planlanan yeni Türk pilotlarına F-35 pilot eğitimlerinin verilmeyeceğini ifade etti. Adları açıklanmayan ABD'li yetkililer, alınan kararın, hâlen Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitim gören Türk pilotları kapsamadığını belirtti.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesi hâlinde, Türk pilotlarla ilgili verilen eğitimi durdurma kararından dönülebileceğini söyledi.

F-35 satışı tehlikede

ABD Savunma Bakanlığı ise Türk pilotlarının eğitimine yönelik haberle ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ABD Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 almasına dair görüşünün değişmediğini ve Ankara'nın bu planını gerçekleştirmesi durumunda F-35 savaş uçaklarını teslim almaması gerektiğini söylemişti.

ABD neden tepkili?

ABD, Rus S-400 füze savunma sistemine Amerikan Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD ve F-35 savaş uçağına sahip diğer NATO müttefikleri, S-400 füze savunma sisteminin F-35'leri nasıl tespit ve takip edebileceğini öğrenmesinden ve gelecekte Rus yapımı silahlara karşı daha savunmasız hale gelmesinden endişe ediyor.

Reuters, TY/HT

©Deutsche Welle Türkçe