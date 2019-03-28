Reuters: ABD Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan alınması planlanan S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye teslimatı geciktirilen ve projesinin de iptal edilmesi gündemde olan F-35 savaş uçakları ile ilgili yeni bir adım attı.

Reuters haber ajansının ismini saklı tutan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim ve diğer ekipmanın Türkiye'ye gönderimi iptal edildi.

Ajansa konuşan iki ABD'li yetkili, F-35 uçaklarının teslimatına hazırlık için Türkiye'ye gönderilmesi planlanan parçaların sevkiyatının durdurulduğu bilgisininin geçtiğimiz günlerde Türk yetkililerle paylaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu Washington yolcusu

F-35'lerin teslimatı konusunun, NATO zirvesi için 3 ve 4 Nisan tarihlerinde Washington'da temaslarda bulunacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündeminde olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak geçen Cuma günü konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasına sadık olduğunu belirtmiş ve bu konuda geri adım atılmayacağının işaretini vermişti.

Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Mart ayında Reuters'a bir açıklama yaparak, ABD'nin S-400'ler konusundaki ciddiyetini ve hassasiyetini göstermek amacıyla bir dizi seçeneği değerlendirdiğini belirtmişti.

Washington, Ankara'nın S-400 füzelerini alması durumunda F-35'lerin güvenliğinin tehlikeye atılacağı ve radara yakalanması güç bu yeni nesil savaş uçaklarının Rusya karşısında zayıf düşeceği gerekçesiyle teslimata karşı çıkıyor.

Teslimatın durdurulması Kongre gündeminde

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti temsilcileri geçen hafta ortak bir yasa tasarısı hazırlayarak F-35'lerin Türkiye'ye teslimatınıgeçici olarak durdurmak üzere adım atmıştı.

Söz konusu tasarıya göre S-400 alımından vazgeçene kadar Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra gene Reuters'ın ABD'li kaynaklara dayandırdığı 28 Mart tarihli habere göre ise Washington, F-35'lerin üretim sürecine dahil olan Türkiye'ye alternatif arayışlarına girdi. Türkiye'nin gövde, iniş takımı ve kokpit göstergeleri gibi parçalarını ürettiği F-35 projesinden çıkarılmasının zahmetli olacağını belirten yetkililer, ancak bu seçeneğin imkânsız olmadığını dile getirmişti.

Patriot teklif edildi

ABD Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan da geçen hafta Çarşamba günü bir açıklama yaparak Türkiye'nin F-35 programında kalmasını dilediğini ancak bunun gerçekleşmesi için S-400 yerine Patriot füze savunma sistemleri satın alması gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin Türkiye için yaptığı ve Rusya'dan S-400 satın alma planından vazgeçmesi karşılığında daha pahalı olan Patriot sistemleri için Mart ayı sonuna kadar geçerli olan indirimli teklif sona erdi.

S-400 krizi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için girişimde bulunan ABD Kongresi, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili raporunu bekliyor.

DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

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