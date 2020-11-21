 Reuters: ABD raporuna göre Kaşıkçı cinayetinde Prens′in onayı var | DÜNYA | DW | 25.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Reuters: ABD raporuna göre Kaşıkçı cinayetinde Prens'in onayı var

Reuters'ın konuştuğu ABD'li yetkilere göre, CIA'in hazırladığı rapor Suudi Prens Bin Salman'ın Kaşıkçı cinayetinde onayı olduğunu, muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiğini ortaya koyuyor.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan ve Perşembe günü açıklanması beklenen raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Reuters’ın, raporun içeriğine hakim olan dört Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberine göre, büyük ölçüde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikasti onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada raporu okuduğunu ve yakında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi umduğunu söylemişti.

Söz konusu raporun açıklanması, Biden’ın, kendisinden önceki dönemde insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına müdahalesine göz yumulan Riyad’la ilişkileri yeniden hizaya getirme ajandasının bir parçası olarak görülüyor. Yeni Başkan, seçim kampanyasında da Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri selefi Donald Trump dönemindeki rahat çerçeveden çıkartarak yeniden geleneksel çizgiye getirme vaadinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkanın yalnızca 85 yaşındaki Suudi Kralıyla iletişime geçeceği bilgisini verirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Biden yönetimindeki diğer isimlerin farklı görevlerdeki Suudi yetkililerle temasa geçtiğini duyurdu.

Trump yönetimi raporu açıklamayı reddetmişti

59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Önce cinayet iddialarını geri çeviren Riyad, daha sonra bir dış operasyondaki hata sonucu Kaşıkçı’nın öldüğünü öne sürmüş, ancak veliaht Prensin olayla ilişkisi bulunduğu iddialarını kabul etmemişti. Cinayetle ilgili yargılanan beş kişi idam cezasına çarptırılmış, Kaşıkçı ailesinin sanıkları affı üzerine idam cezası 20’şer yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), cinayete ilişkin bir gizli raporu 2018 yılında Amerikan Kongresi üyeleriyle paylaşmıştı. Ancak Trump yönetimi, insan hakları örgütlerinin raporun açıklanmasına yönelik taleplerini reddetmiş, dış politikasında da önemli bir değişikliğe gitmeksizin bölgede İran’ın rakibi konumundaki müttefiği Suudi Arabistan'ı silah satışlarıyla desteklemeye devam etmişti.

İstanbul'da da temaslarda bulunarak altı ay süren soruşturmanın ardından raporu hazırlayan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, 2019’da Suudi Arabistan’ı kasıtlı ve planlı bir suikast düzenlemekle suçlamış ve kapsamlı bir soruşturma talep etmişti.

rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM'den Kaşıkçı davasına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasını şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.  

BM Raportörü: Bin Selman'ın yargılanması imkansız

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'da rejim değişmeden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olara hakim karşısına çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.  

İstanbul’daki Kaşıkçı davasının ilk duruşması yapıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın gıyabında yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada Kaşıkçı'ın nişanlısı Hatice Cengiz dinlendi.  

Benzer içerik

Saudi-Arabien Riad vor dem G20 Gipfel

G20 zirvesi tartışmalarla başladı 21.11.2020

Suudi Arabistan'da yapılan, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen G20 zirvesinde salgınla mücadele, iklim koruma ve fakir ülkelerin borcu ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Bildkombo Flaggen Saudiarabien Ägypten VAE Katar

Körfez'de Katar'la yeni bir başlangıç 05.01.2021

Altı Körfez ülkesi, Katar'la ilişkilerin normalleştirilmesini öngören "dayanışma ve istikrar" anlaşmasını imzaladı. Suudi Bakan el Suud, "Katar'la tüm bağları yeniden kurma" üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Jamal Kashoggi

BM'den bağımsız ve tarafsız soruşturma talebi 23.12.2019

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da tamamlanan yargı süreci beklentileri karşılamadı. Türkiye, İngiltere ve Birleşmiş Milletler mahkemeyi eleştirirken ABD verilen hükmü önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Green Card her yıl kurayla dağıtılıyor

Biden Yeşil Kart kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Başkanı Biden, eski Başkan Trump’ın Yeşil Kart başvurusunda bulunanlara getirdiği yasakların kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca yabancı işçilere yönelik giriş kısıtlamaları da kaldırılacak.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  