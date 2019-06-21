Reuters: ABD İran'a Umman üzerinden mesaj gönderdi

Reuters’e konuşan İran hükümetinden bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman üzerinden kendilerine mesaj gönderdiğini belirtti. Söz konusu yetkili mesajda ABD'nin İran’la savaşa girmek istemediğini ve farklı konular hakkında müzakerelerde bulunma isteğini dile getirdiğini kaydetti. İranlı yetkili Trump’ın bu mesajına karşı İran’a yanıt vermek için çok kısa bir süre tanıdığını ve kendilerinin de yine Umman aracılığıyla Washington’a ivedilikle yanıt vererek, herhangi bir karar verme yetkisinin yalnızca ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’de olduğunu bildirdiklerini aktardı.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney

Trump’ın mesajı ulaştı

Bir başka İranlı yetkili ise, Ummanlı arabulucuya verdikleri yanıtta, Hamaney’in ABD ile herhangi bir görüşmeye karşı olduğunu dile getirdiklerini belirtti. Buna rağmen Trump’ın mesajının Ayetullah Ali Hamaney’e ulaştırılacağını ifade eden yetkili, kararın da sadece onda olduğunu bildirdi. Aynı yetkili kişi ayrıca İran’a yönelik herhangi bir saldırının hem bölgede hem de uluslararası alanda sonuçlarının olacağını açık bir dille vurguladıklarını kaydetti.

New York Times'in iddiası

Amerikan New York Times gazetesi Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Başkan Trump’ın İran hedeflerine yönelik bir intikam saldırısına onay verdiğini ancak ardından son anda bu kararından vazgeçtiğini iddia etti. Haberde söz konusu saldırının Cuma sabahı erken saatlerde planlandığı ve bunun için savaş uçakları ile savaş gemilerinin pozisyon aldıkları belirtildi. İran’ın radar tesisleri ile füze bataryalarını hedef alacağı iddia edilen saldırıdan Trump’ın mı vazgeçtiği yoksa hükümetinden bazı üyelerin mi başkanı geri adım atmaya ikna ettiği ise New York Times’a göre bilinmiyor.

Reuters / ET,HT

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