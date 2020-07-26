 Resulayn′da saldırı: Üçü Türk askeri 16 ölü | DÜNYA | DW | 10.12.2020

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DÜNYA

Resulayn'da saldırı: Üçü Türk askeri 16 ölü

Türkiye-Suriye sınırına yakın olan Resulayn'da bir kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi. Üçü Türk askeri olmak üzere 16 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Arşiv

Arşiv

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Resulayn kasabasındaki bir kontrol noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. AFP haber ajansının, merkezi İngiltere'de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre, saldırıda, üçü Türk askeri olmak üzere 16 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansı ise, Şanlıurfa Valiliği'ne dayandırdığı haberinde, saldırıda ikisi Türk askeri olmak üzere en az dört güvenlik görevlisinin öldüğünü bildiriyor. Haberde, saldırıdan YPG sorumlu tutuluyor. Anadolu Ajansı da Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen söz konusu saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında geçen sene Ankara'nın desteklediği muhalif güçlerin kontrolüne geçmişti.

Şanlıurfa'da da saldırı engellendi

Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığında olan bir kişinin, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcının da imha edildiğini açıkladı.

Reuters,AFP / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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