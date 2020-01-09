Resulayn’da pazar yerine bombalı saldırı

Türkiye destekli Suriyeli silahlı muhalif grupların kontrolündeki Resulayn'da düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının bubi tuzağı kurulmuş bir motosiklet ile düzenlendiğini açıkladı. Kuruluş, saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında bir de çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde patlamanın pazar yerine park etmiş bomba yüklü bir otomobilden kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırının PKK tarafından düzenlendiğini ifade etti. Açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi (el yapımı patlayıcı) patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı" denildi.

Resulayn kentindeki bir sağlık görevlisi de Alman haber ajansı dpa'ya patalamada sekiz kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını doğruladı.

DW, dpa / EC, ETO

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