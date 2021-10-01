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Reklam, şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlamak amacıyla dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon, internet gibi araçları kullanarak yaptıkları tanıtımdır.
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DW Haber'de bugün: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı kullanıcılara yansıyacak mı?, Hrant Dink anılıyor: "Hiçbir şey olmamış demek ki 2007’den beri", AİHM'nin Atilla Taş'a yönelik kararı: "Kimse bana 1,5 yılımı geri veremez", Boğaziçi Üniversitesi protestoları: "Kısa vadede polis gitmeli, ikinci olarak da Melih Bulu" ve Almanya korona tedbirlerini sertleştiriyor.