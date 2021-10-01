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Reklam

Reklam, şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlamak amacıyla dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon, internet gibi araçları kullanarak yaptıkları tanıtımdır.

DW Türkçe'nin reklam ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ANKARA, TURKEY - DECEMBER 19: Mayor of Ankara, Melih Gokcek speaks to media in front of the Private Guven Hospital where Russian Ambassador to Turkey, Andrei Karlov hospitalized after Karlov has been shot in a gunman attack in Ankara, Turkey on December 19, 2016. Russian Ambassador to Turkey Andrei Karlov has been shot multiple times at an exhibition in Ankara and died on December 19, 2016. Karlov was delivering a speech at the opening ceremony of a photo exhibit when an armed assailant opened fire on him. Guven Yilmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Melih Gökçek: Gülen medyasına 375 bin TL reklam verdik 01.10.2021

Melih Gökçek'in savcılık ifadesine DW Türkçe ulaştı. Gökçek, "Ankara'yı parsel parsel sattığı" suçlamasında topu Belediye Meclisi'ne attı, Gülen medyasına reklam ödemesi yapıldığını ise kabul etti.

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

Macaristan'da tartışmalı LGBTİ+ karşıtı yasa yürürlükte 08.07.2021

Macaristan’da eşcinsellik karşıtı yasa, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren eşcinselleri destekleyen şirketler, eğitim ve reklam faaliyeti yapamayacak.

January 20, 2021, Ukraine: In this photo illustration, a Facebook logo is seen displayed on smart phone on a background of Facebook banner. (Credit Image: © Igor Golovniov/SOPA Images via ZUMA Wire

Facebook milyarlarca dolarlık ceza alabilir 04.06.2021

Sosyal medya devinin elindeki kullanıcı verileri sayesinde reklam piyasasında haksız rekabete yol açtığı iddia ediliyor. AB ve İngiltere'nin başlattığı soruşturmalar sonucunda Facebook'a yüklü para cezası kesilebilir.

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends special session of Satellite Technologies Week via videoconference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on January 8, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

ABD’deki Erdoğan aleyhtarı ilanlara soruşturma 04.03.2021

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Erdoğan aleyhtarı ilan verenler hakkında soruşturma başlattı. AKP Sözcüsü Çelik ilanlarla ilgili olarak Gülen cemaatini suçladı.
(FILES) In this file illustration photo taken on April 13, 2020, the social media application logo for TikTok is displayed on a smartphone screen in Arlington, Virginia. - When India banned TikTok in June 2020, it closed a window to the wider world for legions of women outside the big cities that provided fun, fame and even fortune. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP) / TO GO WITH India-China-TikTok-science-software-lifestyle,FOCUS by Aishwarya KUMAR

TikTok hakkında inceleme talebi 16.02.2021

Avrupa Tüketiciler Birliği, çocuk ve gençler arasında yaygın olan kısa video uygulaması TikTok'u gizli reklam ve tüketici haklarını ihlal etmekle suçladı.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Arzt trägt am 09.10.2012 in der Uniklinik in Köln ein Stethoskop um den Hals. Viele Mediziner in Deutschland kommen aus dem Ausland; sie sind fachlich gut ausgebildet, sprechen jedoch oft schlecht Deutsch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (zu dpa: «Sprachlose Ärzte - mangelnde Deutschkenntnisse als Patientenrisiko» am 06.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

TTB'den TV'ye çıkmak için para teklif eden hekimlere uyarı 25.01.2021

Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanındaki reklam yasağına rağmen medya kuruluşlarına çıkmak için para teklif eden hekim ve hastaneleri uyardı. TTB, Sağlık Bakanlığı ve RTÜK'ü göreve çağırdı.
The Twitter logo is seen in combination with a Turkish flag produced with an in camera multiple exposure. Turkish authorities have recently given house arrest to a student for retweeting a tweet deemed insulting to president Erdogan. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Sosyal medyada yeni dönem: Kullanıcıları ne bekliyor? 19.01.2021

Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere reklam yasağı geldi. Bir sonraki adım bant daraltma olacak. Temsilcilik açmayı kabul eden şirketler aracılığıyla ise sansürün artacağından endişe ediliyor.

DW Haber - 19.01.2021 19.01.2021

DW Haber'de bugün: Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı kullanıcılara yansıyacak mı?, Hrant Dink anılıyor: "Hiçbir şey olmamış demek ki 2007’den beri", AİHM'nin Atilla Taş'a yönelik kararı: "Kimse bana 1,5 yılımı geri veremez", Boğaziçi Üniversitesi protestoları: "Kısa vadede polis gitmeli, ikinci olarak da Melih Bulu" ve Almanya korona tedbirlerini sertleştiriyor.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine reklam yasağı 19.01.2021

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına reklam yasağı uygulanmasına karar verdi.

In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Sosyal medya şirketlerine reklam yasağının etkisi ne olacak? 12.01.2021

Türkiye’de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağ sağlayıcılarına reklam yasağı geliyor. Peki, bu yasak kullanıcıları ve reklamverenleri nasıl etkileyecek?
ANKARA, TURKEY - OCTOBER 24: A smart phone showing icons of various applications is seen in Ankara, Turkey on October 24, 2017. Aytac Unal / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon lira ceza 11.12.2020

Türkiye’de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 30’ar milyon TL daha ceza kesildi. Şirketler 30 gün içinde temsilci atamazsa reklam alamayacak.

Mann exhaliert den Rauch einer e-Zigarette in München, Bayern, Deutschland | Verwendung weltweit

Almanya‘da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor 21.05.2020

Almanya’da medyadan sonra tütün ürünlerinin sokakta ve sinemalarda da reklamı yasaklanacak. AB düzenlemelerinin zorunlu kıldığı uygulama yıllardır Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) vetosuna takılıyordu.
A newsstand in Turkey, August 2019

Korona salgını gazeteleri de vurdu 15.04.2020

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajları yüzde 25 düştü. Salgında matbaa işçileri risk altında çalışırken reklam geliri ve satışları azalan gazeteler ayakta kalmaya çalışıyor.
03.05.2017 ISTANBUL, TURKEY - MAY 03: A man holds a press card up during a protest held by journalists and members of the Turkish Journalists Union to mark World Press Freedom Day on May 3, 2017 in Istanbul, Turkey. In a statement released by the United Nations, UN Secretary-General Antonio Guterres said Journalists go to the most dangerous places. Media workers suffer character assassination, sexual assault, injuries and even death and we need leaders to defend a free media. In Turkey, since the failed coup attempt and the following introduction of a state of emergency more than 200 media outlets have been shut down and more than 170 journalist detained. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Evrensel ve BirGün Basın İlan Kurumu'na karşı 05.02.2020

Basın İlan Kurumu'nun BirGün ve Evrensel’e ilan ve reklam vermeyi durdurması üzerine kampanya başlatıldı.
NEW YORK, USA - APRIL 3: A banner with the Spotify logo on it is seen as the company lists its stock on the New York Stock Exchange in New York, United States on April 3, 2018. Mohammed Elshamy / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Spotify'dan siyasi reklamlara yasak 28.12.2019

Spotify ABD'deki Başkanlık seçimleri öncesinde siyasi reklamları yasaklamaya hazırlanıyor. ABD’de birçok kullanıcısı bulunan firma, reklamların doğruluğunu denetleyecek kaynağa sahip olmadıklarına dikkat çekti.

A newsstand in Turkey, August 2019

BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki 11.12.2019

BirGün ve Evrensel gazeteleri, Basın İlan Kurumu’nun "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" ya da "haber başlıkları" gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurmasına tepki gösterdi.

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