Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya büyük ceza

Türkiye Rekabet Kurumu, Wahtsapp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketine 335 milyon 730 bin TL idari para cezası verdi.

Türkiye Rekabet Kurumu,sosyal medya şirketi Meta'yakullanıcıların verilerinin şirketin sahip olduğu sosyal medya platformlarının arasında paylaşılması sebebiyle 335 milyon 740 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, şirket hakkındaki ön araştırma Meta tarafından kurulan "Threads" isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine başlatıldı.

Yürütülen ön araştırmada, Meta'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği, hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, Meta ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile reklamlar gibi başka kurumsal hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşıldı ve Meta hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

Sorun veri birleştirme

Soruşturmanın temel sebebi Meta'nın açtığı farklı uygulamalardan edindiği verileri birleştirme davranışı oldu. Veri birleştirme, rekabet uzmanlarınca dijital pazardaki rekabet ortamı açısından sorunlu bir davranış olarak tespit edildi.

8 Şubat 2024 tarihinde toplanan kurul Meta'nın uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri havuzuna sahip olduğu, sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği, Meta'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu. Bu çerçevede Meta'nın faaliyetlerinin pazarda yeni girişimlere engelleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Kurulun yaptığı açıklamada Meta'nın bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu bunun da Meta'nın herhangi bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ifade edildi. Türkiye Rekabet Kurumu bu tespitlerle birlikte Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı aldı. Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Meta'nın önerisi kabul görmedi

Meta tedbir kararına uymak adına daha önce Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılar için getirilmiş olan "profilsiz kullanım" önerisini sundu. Ancak bu öneri endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmedi. Bu gelişmenin ardından Meta kullanıcı verilerinin birleştirilmesine son vermek için yeni bir çözüm önerisinde bulunmadı. 30 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profilleri devre dışı bırakıldı.

Kurum, günlük para cezasının sonlandırılarak, 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş‬ olarak uygulanmasına karar verildi.

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DW,DHA / EÇ,ET