Reisi için ilk cenaze töreni Tebriz'de yapıldı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında ilk cenaze töreni Tebriz'de düzenlendi. Kazanın meydana geldiği Doğu Azerbaycan bölgesinin başkenti Tebriz'de on binlerce kişi, ölenleri son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Kaza kurbanlarının naaşlarını taşıyan kamyonun etrafını saran kalabalık yürüş sırasında ölenlerin portrelerini taşıdı. Törene İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de katıldı. Vahidi burada yaptığı konuşmada ölenler için "şehit" nitelemesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan ve Tebriz'e gitmekte olan helikopter, Pazar günü kötü hava şartları nedeniyle Azerbaycan sınırı yakınındaki dağlık bir bölgeye düşmüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ile Reisi'nin güvenlik ekibinin şefi ve bir imamın da aralarında olduğu dokuz kişiden kurtulan olmamıştı.

İran'da kaza sonrasında beş günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Salı günü Tebriz'den önce Kum kentine oradan da başkent Tahran'a götürülecek. Çarşamba günü burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından Reisi'nin naaşı Perşembe günü doğduğu Meşhed kentinde toprağa verilecek.

Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

Kazanın sebebi ne?

Kazaya neyin sebep olduğu konusunda ise spekülasyonlar sürüyor. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, kaza sonrasında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bugün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı olarak kazadan sorumlu olduğunu dile getirdi. Lavrov İran'a uygulanan yaptırımların ülkenin havacılığını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Tahran'a taziye mesajları ise gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz hükümete ve ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Scholz "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve ölüm haberi bize ulaştı. İran İslam Cumhuriyetine ve kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Aşırı muhafazakar çizgideki İbrahim Reisi 2021 yılından beri İran'da cumhurbaşkanlığı görevini sürdürüyordu. Reisi'nin görev dönemi sırasında ülke Jina Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolara sahne olmuştu. Amini başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle 13 Eylül 2022 tarihinde ahlak polisi tarafından karakola götürülmüş ve üç gün sonra Amini'nin ölüm haberi gelmişti. Amini'nin cenaze töreni sırasında başlayan protestolar tüm ülke geneline yayıldı, insan hakları örgütlerinin açıklamalarına göre İran'da güvenlik güçleri 17'si çocuk olmak üzere en az 527 göstericiyi öldürdü.

DW,AFP,dpa / EC,ET

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