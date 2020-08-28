Reina saldırısının sanığına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silivri'de İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da duruşma salonuna Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada sanık tercümanlarıyla birlikte taraf avukatları da yer aldı. Mütalaada, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ve 538 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, avukatının her şeyi söylediğini ifade etti.

Önceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un IŞİD'in emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kalaşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından zanlının 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Sanık Masharipov hakkında ayrıca, "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından da bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

DHA / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe