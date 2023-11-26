Rehine/tutuklu takasında üçüncü gün

Hamas ile İsrail arasındaki ikinci rehine/tutuklu takası gecikmeli de olsa yapıldı. Hamas 13 İsrailli ile 4 Taylandlıyı, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Hamas ile İsrail arasındaki ikinci rehine/tutuklu takası gecikmeli de olsa yapıldı. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehine Mısır üzerinden İsrail'e döndü. Buna karşılık İsrail'in de 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı açıklandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, 13 İsrailli ile 4 Tayland vatandaşı dün gece yarısından kısa süre önce Kızıl Haç görevlilerine teslim edildi. Rehine takasında arabuluculuk yapan Katar, Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailliden 8'inin çocuk, 5'inin de kadın olduğunu duyurdu. Rehine takasında öngörüldüğü üzere İsrailliler Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah Sınır Kapısı üzerinden önce Mısır'a, oradan da İsrail'e götürüldüler.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salıverilen İsraillilerden 4'ünün çifte vatadaşlığı bulunan Alman vatandaşları olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, anlaşma kapsamında bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak üçüncü rehine grubunda yer alacak kişilerin isimlerinin yer aldığı listenin kendilerine ulaştığını açıkladı. Liste gözden geçirilirken salıverilmesi beklenen rehinelerin ailelerinin bilgilendirildiği haber verildi.

İsrail medyası, Hamas'ın bugün 13 rehineyi daha serbest bırakacağını duyurdu. Ynet haber sitesi, Hamas'ın 13 kişilik listeyi İsrail'e sunduğunu ve bu grupta ABD vatandaşlarının da bulunduğunu bildirdi.

Dün serbest kalan 39 Filistinli kim?

İsrail kaynaklarınnın bildirdiğine göre, Hamas'ın serbest bıraktığı İsraillilere karşılık salıverilen 39 Filistinli, ilk grupta da olduğu gibi İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail tarafından serbest bırakılan 39 Filistinli tutuklunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kutlamalarla karşılandığı haber veriliyor. The Times of Israel gazetesinin haberinde paylaşılan bir videoda, salıverilen Filistinli tutukluların yeşil Hamas bayrakları ve sloganlarla karşılandığı görülüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 33'ünün Filistinli erkek çocuk, 6'sının da kadın olduğunu duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alan Filistinli örgüt Hamas'ın 7 Ekim'de İsraille havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda bin 200'den fazla İsrailli ölmüş, 240'dan fazla İsrailli de kaçırılmıştı.

Katar'ın öncülüğünde haftalar süren pazarlıklar sonucunda Cuma günü ilk rehine değişimi yapılmıştı. Her iki taraftan da değişimi yapılanların neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelere karşı İsrail'in tutukluluğuna son verdiği Filistinli bir kadın Kudüs'te yakınları tarafından karşılandı Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua/picture alliance

Peki dünkü rehine takası neden gecikmeli yapıldı?

Hamas ile İsrail arasında varılan rehine takası anlaşmasına rağmen dünkü değişim gecikmeli yapıldı. Gecikmenin nedeniyse Hamas'ın açıklamasına göre İsrail'in uzlaşıya uymaması oldu. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun bombardımanla yerle bir olan Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan yardımların tamamının iletilmediği ifade edildi. İsrail ordusu ise bu iddiayı geri çevirdi.

İsrail ile Hamas, uzun pazarlıklar sonucu geçen Çarşamba günü rehine takası konusunda anlaşmıştı. Anlaşmanın oluşmasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuk yapmış, dört gün süren ateşkes süresinde 50 İsrailli rehinenin 150 Filistinli tutukluyla takas edileceği açıklanmıştı.

AFP,dpa / ETO,ET

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