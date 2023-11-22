Dünya İsrail-Hamas anlaşmasından memnun

İsrail ile Hamas arasında varılan, 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını ve geçici bir ateşkesi öngören anlaşma, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü eski adıyla Twitter olan X'ten yaptığı açıklamada, varılan anlaşmadan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, "Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği vahşi saldırı sırasında rehin aldığı kişilerin serbest bırakılması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Anlaşma hayata geçirilir geçirilmez, kelimelerle anlatılamaz bir zulme maruz kalan bu cesur ruhların aileleriyle yeniden bir araya gelecek olmalarından çok mutluyum" mesajını paylaştı. Biden, söz konusu anlaşmaya varılma sürecinde oynadıkları rol nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Katar Prensi Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye de teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Bugün elde edilen sonuç, ABD hükümeti mensuplarının yorulmadan sürdürdüğü diplomasi ve aralıksız çabalarının bir sonucudur. Bu anlaşma büyük bir ilerleme anlamına gelse de Hamas Gazze'de rehineleri elinde tuttuğu sürece nefes almayacağız" diye konuştu.

Almanya: Çığır açıcı bir gelişme

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bazı rehinelerin serbest bırakılması yönündeki anlaşma iyi bir haberdir. İsrail hükümeti doğru olanı yaptı. Bu süreçte yer alan tüm hükümetlere teşekkür ediyor ve bu anlaşmanın başarıyla uygulanması için onları diplomatik olarak desteklemeyi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise anlaşmayı "çığır açıcı" gelişme olarak nitelendirdi. Baerbock, "Dünyada hiçbir şey, çektikleri acıları hiç yaşanmamış kılamayacak olsa da rehinelerden oluşan ilk büyük grubun serbest bırakılacak olması çığır açıcıdır. İnsani ateşkesin, Gazze'deki insanlara hayati önem taşıyan yardımların ulaştırılması için kullanılması gerekmektedir" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de rehinelerin bırakılması kararını "en kalbi şekilde" desteklediğini açıkladı. Gazze'deki ateşkesi bölgeye insani yardımları ulaştırma amacıyla kullanmak için çabalayacaklarını kaydeden von der Leyen, "Terörist Hamas'ı, tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya ve rehinelerin güvenli biçimde evlerine dönmeye izin vermeye çağırıyorum" dedi.

Fransa: Gerçek bir umut

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da anlaşmadan ve insani ateşkesten memnuniyet duyduğunu söyledi. Macron, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması için yılmadan çalışıyoruz. Duyurulan insani ateşkesin yardımları bölgeye ulaştırmayı mümkün kılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkın hayatını kolaylaştırması gerekiyor" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da anlaşmayla ilgili olarak "gerçek bir umut anı" olarak değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Moskova'nın dört günlük insani ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise aynı şekilde memnuniyetle karşıladıkları anlaşma ve ateşkesin "insani krizin" dindirilmesi ve "gerilimin azaltılması" süreçlerine katkıda bulunmasını umduklarını kaydetti.

İsrail hükümeti ve Hamas, Çarşamba sabahı, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı rehinelerden 50'sinin serbest bırakılması karşılığında ateşkes ve İsrail cezaevlerinden Filistinli tutukluların bırakılması yönünde bir anlaşmaya varmıştı. İsrail de Hamas da geçici ateşkesin ardından savaşa devam etmek istiyor. İsrail kaynaklı bilgilere göre, Hamas 7 Ekim saldırısına yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı.

Erdoğan: Hamas rehinelere kötü davranmadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, varılan mutabakatı, "akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından" olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiklerini kaydetti.

Anlaşmaya tam riayet edilmesi beklentisinin ifade edildiği Dışişleri açıklamasında, "Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cezayir gezisi dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, Hamas'ın rehinelere kötü davranmadığına inandığını söyledi.

Erdoğan, "Biz hep birlikte mazlumların yanında yer almak suretiyle, zalimlerin attığı adımlardan onları kurtarmamız lazım. Ben Hamas'ın elinde bulunan sivillere yönelik herhangi bir olumsuz davranışının olduğuna veya olacağına inanmıyorum. İsrail'in elinde ciddi sayıda Filistinli var. Hamas şu anda onları kurtarmanın gayreti içerisinde. Biliyorsunuz şu an itibariyle Katar'ın devreye girmesiyle süreçte yeni bir adım atılıyor. Öyle zannediyorum ki rehinelerin takasına bugün yarın geçecekler" diye konuştu.

AFP / BÜ,HS