Refah'a operasyon: İsrail ABD'ye heyet gönderiyor

ABD İsrail'in Refah'a kara harekatı düzenlemesini engellemeye yönelik girişimlerini sürdürüyor. Biden, İsrail'den konuyu görüşmek üzere bir heyet gönderilmesini talep etti. Netanyahu talebi kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail'i Refah kentine yönelik kara harekatından vazgeçirmeye yönelik diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak önümüzdeki birkaç gün içinde ordu, istihbarat servisleri ve insani yardım uzmanlarından oluşan bir heyeti Washington'a göndermesini istediğini söyledi.

Sullivan, Netanyahu'nun da Biden'ın bu talebini kabul ettiğini belirtti.

Refah'ta daha büyük bir kara operasyonunun "hata" olacağını ifade eden Sullivan, ABD'nin bu konudaki çekincelerini İsraillilere anlatmak ve olası seçenekleri tartışmak istediklerini kaydetti.

Öte yandan Sullivan yaptığı açıklamada, İsrail'in İslamcı Hamas'a karşı mücadelede kaydettiği ilerlemeyi de takdir ettiğini belirterek, İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze'deki üç numaralı ismi Mervan İsa'yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

İsrail İsa'nın izini bulduklarını açıklarken, ilk etapta ölümünü doğrulamadı.

Katar'da yeni müzakereler başladı

Bu arada Katar'da insani ara ve rehinelerin serbest bırakılması için yeni müzakereler başladı. İsrail televizyonu, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı David Barnea'nın emirlikteki arabulucularla bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmelerin en az iki hafta sürebileceği tahmin ediliyor.

Hamas kısa bir süre önce Katar, Mısır ve ABD'li arabuluculara yeni bir teklif sunmuştu. Buna göre Hamas, savaş sona ermeden İsrail'in elinde tuttuğu Filistinli tutuklularla rehinelerin takas edilmesi talebinden vazgeçtiğini duyurdu. Ancak medyada yer alan haberlere göre İsrail Hamas'ın bu teklifine mesafeli yaklaşıyor. Sullivan, Hamas'ın yeni teklifinde bir dizi başka koşul da öne sürdüğünü belirterek, bu tekliflerden bir kısmının İsrail tarafından olumlu karşılanmadığını kaydetti. Ancak Sullivan müzakerelerde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD: Refah'ta kara harekâtı insani durumu daha da kötüleştirir

İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatı planı uluslararası toplum tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Ancak İsrail, Refah'a operasyon düzenlemeden Hamas'ın alt edilemeyeceği yönündeki kararından taviz vermeye yanaşmıyor.

İsrail, Refah'a kara operasyonu düzenlenmemesi durumunda terör örgütünün savaştan sonra yeniden canlanmasından endişe ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Refah'a yönelik operasyonlarda kararlı olduklarını belirterek, "Bizi engellemek için uluslararası baskı var. Refah'a girmemizi ve işi bitirmemizi engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Netanyahu operasyon konusunda kararlı olduğunu dile getirirken İsrail'in en önemli müttefiki Washington aksi yöndeki baskısını arttırıyor.

"Hamas'ın Refah'ta ya da başka bir yerde güvenli bir barınağı olması gerektiğini düşünmüyoruz ama oraya büyük bir kara operasyonu düzenlemek hata olur" diye konuşan Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Sullivan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu (operasyon) daha fazla masum sivil kaybına yol açacak, zaten korkunç olan insani krizi daha da kötüleştirecek, Gazze'deki anarşiyi daha da şiddetlendirecek ve İsrail'i uluslararası alanda daha da yalnızlaştıracaktır."

Bir milyondan fazla insanın kapalı kıyı şeridinin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'a sığındığını ve İsrail'in ABD'ye ya da dünyaya bu insanları nasıl güvende tutacağına ve beslenmelerini sağlayacağına dair bir plan sunmadığını da sözlerine ekleyen Sullivan, İsrail'in ABD'ye yollayacağı heyete atıfta bulunarak, "Biz bu görüşmeyi yapana kadar Refah'a büyük bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini varsayıyoruz" dedi.

İsrail heyetinin ne zaman ABD'ye geleceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başında Washington'da bir toplantı yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan. Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

ABD'den İsrail'e strateji eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Refah'ı işgal etmeden de Gazze kaynaklı terör tehdidini sona erdirmesinin yolları olduğunu söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD'nin, İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma hedefini paylaştığını kaydeden Sullivan, "Ancak bunun için tutarlı ve sürdürülebilir bir stratejiye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İsrail'in stratejik eksikliklerinden biri olarak Pazartesi günü Şifa Hastanesi'ne düzenlenen yeni operasyonu örnek gösteren Sullivan, İsrail'in daha önce de bu hastanede Hamas'a yönelik operasyon düzenlediğini belirterek, "Ancak Hamas geri döndü" dedi. Güvenlik danışmanı, "Bu durum, Hamas'a karşı sürekli bir kampanyanın nasıl sağlanacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bu sağlanırsa Hamas yeniden canlanamaz ve bölgeyi yeniden ele geçiremez" dedi.

İsrail ordusu: Şifa operasyonunda 40'tan fazla terörist öldürüldü

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Hamas'ın iç güvenlik birimi başkanı Faik El Mabhuh'un da aralarında bulunduğu 20'den fazla kişinin Şifa hastanesi bölgesindeki gece operasyonunda öldürüldüğünü söyledi. Bölgede "20'den fazla teröristin" daha etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hagari, 200'den fazla terör şüphelisinin ise tutuklandığını kaydetti. Ancak bu bilgiler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Hamas da henüz Al-Mabhuh'un ölümünü doğrulamadı.

İsrail Ordusu sözcüsü, Hamas'ın hastanelerden ve sivil tesislerden savaşmaya devam ettiğini, sivilleri ve hastaları canlı kalkan olarak kullandığını ileri sürerek, "Buna izin vermeyeceğiz ve Hamas'ın kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştığı her yere saldıracağız" dedi.

dpa/TY,BÖ

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