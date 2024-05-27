Refah'a hava saldırısı: En az 35 ölü

Filistin kaynaklı haberlere göre İsrail Refah kentinin kuzeybatısında Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından yönetilen Barkasat kampına hava saldırısı düzenledi. Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 35 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise hava saldırısının "Refah'ta önemli Hamas teröristlerinin aktif olduğu bir Hamas kompleksine" yönelik olduğu belirtilerek, "Hassas mühimmatlarla" gerçekleştirilen saldırının "meşru hedefleri" vurduğu savunuldu.

Açıklamada, "Kesin istihbarat bilgilerinin" bölgenin Hamas tarafından kullanıldığına işaret ettiği vurgulandı.

İsrail ordusuna göre saldırıda, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı planlamasına dahil olan iki üst düzey Hamas temsilcisi öldürüldü. İsrail ordusu, saldırı ve açılan ateş sonucu bölgede bulunan çok sayıda sivilin yaralandığına ilişkin haberlerin ise araştırıldığını bildirdi.

Hamas'tan protesto çağrısı

Hamas İsrail saldırısını protesto etmeye çağırdı. Yapılan çağrıda "Batı Şeria'daki, Kudüs'teki, işgal altındaki topraklardaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı ayağa kalkmaya ve öfkeyle yürüyüş yapmaya çağırıyoruz" denildi.

İsrail hava saldırısı Gazze Şeridi'nden düzenlenen füze saldırısının ardından gerçekleşti. İsrail kaynaklı haberlere göre Pazar günü Refah'tan İsrail'e en az sekiz füze atıldı. İsrail hava savunmasına göre ülkenin iç kesimlerini hedef alan füzelerden bazıları imha edildi.

AFP muhabirleri Tel Aviv ve İsrail'in merkezinde halkın sirenlerle füze saldırılarına karşı uyarıldığını aktardı. Bölgede uzun bir süredir füze saldırısı alarmı verilmemişti. Ülkenin merkezinden de en az üç patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadından yapılan açıklamada Tel Aviv'e "Füzelerle geniş çaplı yaylım ateşi" açıldığı duyuruldu. El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına bir tepki" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hamas Refah'taki saldırının ardından protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

Netanyahu geri adım atmıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazar akşamı kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada savaşın sona ermesine ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesine karşı olduğunu yineledi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın taleplerinin karşılanmasının, (Hamas'ın) "7 Ekim'deki vahşeti tekrar tekrar işleyebileceği" anlamına geleceği belirtildi.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) İsrail'e karşı daha fazla soruşturma açması çağrısında bulundu. Örgütten Pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Nisan ayında 32 çocuk ve 12 sivilin ölümüne neden olan üç hava saldırısının olası savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi) Başsavcısı, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderleri hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Gazze savaşı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısı sonrasında başladı. İsrail kaynaklarına göre bu saldırılarda Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas savaşçıları bin 170'den fazla kişiyi öldürdü, 252 kişiyi de rehine olarak kaçırdı.

Saldırıya yanıt olarak İsrail Gazze Şeridi'nde büyük çaplı bir askeri harekat başlattı.

Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar 35 bin 900'den fazla Filistinli bu savaşta öldürüldü.

AFP, DW/TY,HT

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