Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Recai Kutan hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden Kutan'ın ölümü ile ilgili yapılan açıklamada "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Recai Kutan kimdir?

5 Nisan 1930'da Malatya'da doğan Recai Kutan, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşıydı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalıştı. 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasette yer almaya başlayan Recai Kutan, 1977 seçimlerinde MSP Malatya Milletvekili seçildi ve kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı.

12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle birlikte 9,5 ay hapis cezası alan Kutan, 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kabinede yer alan Recai Kutan, Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin Genel Başkanlığına seçildi ve 1999 Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e girdi.

Erbakan için genel başkanlıktan feragat

Kutan, Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu Genel Başkanlık görevini üstlendi. 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongre'de Kutan bu görevini Necmettin Erbakan'a devretti ancak 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve Genel Başkanlıktan istifa etti.

Bu tarihten itibaren Recai Kutan, Genel Başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, Genel Başkanlık görevini seçimle üstlenen Kutan, 26 Ekim 2008'de yapılan 3. Olağan Kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.

Üç çocuk babası 94 yaşındaki Recai Kutan'ın 1954 yılında evlendiği eşi Mebrure Kutan, 2009'da yaşamını yitirmişti.

ANKA,DW / ET,JD

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