Rapor: Virüs biyolojik silah olarak geliştirilmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat birimlerinin yeni tip koronavirüsün ortaya çıkışına dair yürüttükleri incelemelerin sonuçlarını ortaya koyan raporun bir bölümü kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre virüsün ortaya çıkışına dair somut ve net bir final değerlendirme yapabilmek için gerekli olan, Çin'de görülen ilk vakalara dair numunelere ve verilere ulaşılamadığı belirtildi. Dolayısıyla da net bir sonuca varılamadığı kaydedildi.

Sonuçları Cuma günü açıklanan raporda, virüsün hayvandan insana geçtiği veya laboratuvardaki bir kaza ile yayıldığı hipotezlerinin "makul" olduğu belirtildiyse de, konuyu araştıran istihbarat birimlerinin, virüsün ortaya çıkışı noktasında ortak bir kanıya varamadıkları aktarıldı.

Dört istihbarat biriminin pandeminin hayvandan insana geçerek yayıldığına dair inancının düşük seviyede olduğu kaydedildi. İki istihbarat biriminin pandeminin ortaya çıkışına neden olan olayın bir laboratuvar kazasına dayandığına dair güveninin orta derecede olduğu haber verildi.

Üç istihbarat biriminin analistlerinin ise pandemiye yol açan şeyin kaynağı konusunda kararsız kaldığı belirtildi. Raporda ortak somut ve net sonuçlara varılamamasının nedeninin hem bu konudaki bilimsel ve istihbarat verilerinde boşluklar bulunması hem de farklı istihbarat birimlerinin konunun farklı boyutlarına ağırlık veren raporlar sunması olduğu ifade edildi.

İstihbarat birimlerinin raporunda üzerinde uzlaşı sağlanan nokta ise bütün istihbarat kurumlarının virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiği kanaatinde olmamaları.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet bu yılın başında koronavirüsün kaynağını araştırmak için Vuhan'da incelemelerde bulunmuştu.

Raporda yer alan bir diğer bilgi de, Çin yönetiminin pandemi ortaya çıkmadan önce yeni tip koronavirüs hakkında bilgi sahibi olmadığı.

"Kökeni bulunana kadar bize uyku yok"

Söz konusu rapor, ABD Başkanı Joe Biden’in üç ay önce verdiği talimat üzerine hazırlandı. Rapor bu hafta Başkan Biden’a "gizli" ibaresiyle sunulurken, kamuoyu ile sadece belli sonuçları paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pekin hükümetini, pandeminin ortaya çıkış noktasına dair önemli verileri paylaşmamakla suçluyor. Çin hükümetinin, başından beri inceleme yapan uluslararası uzmanlar ve sağlık kuruluşlarının virüs ve pandeminin ortaya çıkışına dair bilgilere ulaşmasını engellediğini savunuyor. Başkan Biden, "Çin hükümeti bugüne kadar şeffaflık taleplerini geri çevirdi ve bilgileri" paylaşmadı diyor.

Bütün dünyada binlerce insanın acı çekmesine ve kayıplar yaşamasına neden olan bu pandeminin kökenini bulana kadar ABD'nin rahat uyku uyumayacağını da tekrarlayan Biden, yeni pandemilerin engellenmesi için bu çabanın şart olduğunun da altını çizdi.

Dünya çapında yaklaşık 4 milyon 500 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs pandemisi 2019 yılı sonunda ilk kez Çin'in Vuhan bölgesinde tespit edildi. O zamandan beri, virüsün, incelendiği bir viroloji laboratuvarında meydana gelen kaza sonucu ortaya çıkmış ve yayılmış olacağı tezi ortaya atılıyor. Pekin yönetimi ise bu tür iddiaları reddediyor.

Pekin, pandeminin başlamasından ancak bir yıl sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) oluşturduğu uluslararası bir ekibin Vuhan’da araştırmaya yapmaya gitmesine izin verdi. O ekibin Mart 2021’de yayınladığı raporda da virüsün kökenine dair somut ve net sonuçlar yer almadı. Ancak o uzmanlar da laboratuvarda ortaya çıktığı ihtimalinin çok düşük olduğu kanısına varmıştı.

AFP/ETO,JD

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