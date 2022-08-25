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Trier KatedraliFotoğraf: Peter Schickert/picture alliance
Hukuk ve AdaletAlmanya

Rapor: Trier Piskoposluğu cinsel istismar vakalarını gizledi

2 saat önce

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiği ortaya çıktı.

https://www.dw.com/tr/rapor-trier-piskoposlu%C4%9Fu-cinsel-istismar-vakalar%C4%B1n%C4%B1-gizledi/a-62933436

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiğini ortaya koyan bir rapor yayımlandı.

Trier Piskoposluğu çatısındaki cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyonun ara raporuna göre, işledikleri suçların hukuki sonuçlarından korunmaları amaçlanan failler ya piskoposluk içinde farklı bir göreve kaydırıldı ya da Katolik Kilisesi'nin başka birimlerine gönderildi. Ancak bu kişilerin yeni görevlerinde de çocuk ve gençleri istismar etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Komisyon, piskoposluğun birçok vakada muhtemel kurbanları koruyacak önlemleri alamadığını belirtti.

Raporda özellikle iki vakaya dikkat çekildi. Bunlardan ilkinde, 1950'li yıllarda, karıştığı birden fazla cinsel istismar vakası nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Paul Krischer isimli rahibin piskoposluk tarafından özel bir girişimle Paraguay'a gönderildiğine işaret edildi. Bir diğeriyse daha önce Avusturya'da çocuk tacizinden suçlu bulunan rahip Franz Engelhardt'a Trier Piskoposluğunda görev verilmesi oldu. Bu rahibin yeni görev yerinde de bulunduğu mevkiyi çocukları taciz etmek için kullandığı belirtildi.

Komisyon, çeşitli dönemlerde görev yapmış piskoposların ve diğer yetkililerin oynadıkları rolün daha kesin ve detaylı şekilde belirlenebilmesi için araştırmalarını sürdürecek.

En az 513 kurban

Yedi kişiden oluşan komisyon, şu ana dek 1946'dan 2021 yılının sonlarına kadar Trier Piskoposluğunun sorumluluğundaki bölgede tespit edilen vakalarda 195 fail ve 513 cinsel istismar kurbanı olduğunu bildirdi. Komisyon, Trier Üniversitesi'yle birlikte yürütülecek daha detaylı çalışmalar neticesinde bu sayıların artmasının beklendiğini belirtti.

Rheinland-Pfalz eyaletinin eski Adalet Bakanı Gerhard Robbers başkanlığındaki komisyon, 1967-1980 yılları arasında Trier Piskoposu olan Bernhard Stein dönemindeki cinsel istismar vakalarına dair raporunu Ekim ayı ortalarında yayımlamayı planlıyor. 1993 yılında ölen Stein, piskopos olduğu dönemde rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarını gizlemek suçlanıyor.

Haziran 2021'den beri incelemelerde bulunan komisyonun çalışmalarının altı yılda tamamlanması bekleniyor.

DW,dpa,KNA/CÖ,TY

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