 Rapor: Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı | ALMANYA | DW | 15.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Rapor: Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı

Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı sağcıların sayısı arttı. Raporda, söz konusu kişilerin daha önce aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmayan kişiler olduğuna dikkat çekildi

Rechtsextreme in Dortmund (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

Önerdiğimiz linkler

Alman özel harekat timinin kuruluşunda da görev yapmış bir yarbayın aşırı sağcı propaganda gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi. 2018'de dördü aşırı sağcı olmak üzere radikal eğilimli 7 kişi disipline sevk edilmişti. (08.02.2019)

Almanya’da polis ve ordu içindeki aşırı sağcı oluşum iddiaları, "Alman güvenlik kurumlarında radikalleşme mi yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlarla bu soruya yanıt aradık: (28.01.2019)

Der Spiegel dergisinin haberine göre tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı iki yıl öncesine göre önemli ölçüde artış gösterdi.

Spiegel'in Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi raporuna dayandırdığı habere göre, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) aşırı sağcı tehdit olarak sınıflandırdığı kişilerin sayısı 33'e ulaştı.

Haberde, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nca kamu düzenine tehdit oluşturan aşırı sağcı olarak sınıflandırılan kişilerin sayısının 2016 yılında 22 olduğuna yer verildi. Listeye giren kişilerin terör saldırılarına varabilecek siyasi saikli şiddet eylemlerine yatkın olduğu bilgisi de verildi.

Rapora göre aşırı sağ ideoloji ve aşırı sağ terör faaliyetleri ile "bağlantılı kişilerin" sayısının da iki yıl içinde 104'den 111'e yükseldiği belirtildi.

Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın konuya ilişkin endişelerine de yer veriliyor. "Terör tehdidinin gittikçe, bilinen aşırı sağcı örgütlerin dışında da gelişmeye başladığı" uyarısında bulunan teşkilat, aşırı sağcı tehdit olarak sınıflandırılan kişilerin çoğunluğunun daha önceden aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmadığının tespit edildiğine dikkat çekti.

AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Alman özel harekat timinde aşırı sağ soruşturması 08.02.2019

Alman özel harekat timinin kuruluşunda da görev yapmış bir yarbayın aşırı sağcı propaganda gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi. 2018'de dördü aşırı sağcı olmak üzere radikal eğilimli 7 kişi disipline sevk edilmişti.

Demonstration von Rechtsextremisten in Karlsruhe-Durlach

Alman güvenlik kurumlarında "aşırı sağ" tehlikesi 28.01.2019

Almanya’da polis ve ordu içindeki aşırı sağcı oluşum iddiaları, "Alman güvenlik kurumlarında radikalleşme mi yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlarla bu soruya yanıt aradık:

Sinan Selen

Alman iç istihbaratına Türk kökenli başkan yardımcısı 21.01.2019

Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen atandı. Uzun yıllar devletin güvenlik birimlerinde çalışan Selen uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim olarak biliniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

Alman hükümetinin geçen yıl Türkiye'ye yapılmasına izin verdiği silah satışlarının hacmi 13 milyon euronun altında kaldı. Hükümetin satışlara kısıtlı izin vermesinde Türkiye'nin Suriye politikası etkili oldu. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde. 