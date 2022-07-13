  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Dünya Ekonomik Forumu
Dünya Ekonomik ForumuFotoğraf: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
PolitikaTürkiye

Rapor: Türkiye cinsiyet eşitliğinde Etiyopya'nın gerisinde

1 saat önce

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği endeksinde 9 basamak ilerleyerek 124'üncü oldu. Cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke 146'ncı sıraki Afganistan.

https://www.dw.com/tr/rapor-t%C3%BCrkiye-cinsiyet-e%C5%9Fitli%C4%9Finde-banglade%C5%9F-ve-etiyopyan%C4%B1n-gerisinde/a-62462849

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda Türkiye 124'üncü sırada yer aldı. Rapora göre dünyada cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke 146'ncı ve son sıradaki Afganistan. Afganistan'ın birer sıra önünde Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İran yer aldı.

Geçen yılki raporda 133'üncü sırada yer alan Türkiye, 2022'de 9 basamak yukarı çıktı, ancak Bangladeş, Etiyopya, Endonezya, Gana ve Nijerya gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Türkiye'nin birer basamak gerisinde ise Angola, Bhutan ve Suudi Arabistan yer alıyor.

Cinsiyet eşitliğinin en fazla olduğu ülke ise İzlanda. Onu Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç ve Ruanda takip ediyor. Almanya ise endekste 10'uncu sırada yer aldı. Raporda Almanya'nın 2008'den beri ilk kez ilk 10 arasında yer aldığı belirtildi.

Türkiye, ekonomiye katılım ve cinsiyetler arası fırsat eşitliği endeksinde ise 134'üncü sırada yer aldı. Bu listenin başında ise sırasıyla Laos, Burundi, Barbados, Belarus ve İsveç bulunurken; son sırada Afganistan yer aldı.

Eğitim düzeyindeki cinsiyetler arası eşitlik endeksinde 101'inci sırada bulunan Türkiye; sağlık ve yaşam süresi konusunda cinsiyetler arasındaki dengeyi ölçen endekste ise 99'ncu oldu.

Türkiye siyasete katılımdaki cinsiyet eşitliğinde de 112'nci basamakla arka sıralarda kendine yer buldu. Siyasi yetkilendirme başlığını taşıyan bu endeksin tepesinde sırasıyla İzlanda, Finlandiya ve Norveç yer aldı.

DW / EC,GY

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.
Toplum
7 Mayıs 2021
Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrasında düzenlenen gösteride, kadınlar ellerine genç kadının fotoğrafının olduğu afişler tutuyorlar

Kadın cinayetlerinin ardındaki seri katil

Kadın cinayetlerinin ardındaki seri katil

"Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Cemile Aslan (Ertürkoğlu), Pınar Gültekin, Azra Gülendam Haytaoğlu. Bu cinayetler birbiriyle alakasız görünse de, hepsinin ardında aynı seri katil var." Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.
Türkei Banu Güven
Banu Güven
Yorum
Hukuk ve Adalet
27 Haziran 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantı

Akar: Ukrayna tahılı konusunda "teknik" mutabakat sağlandı

Politika
19 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukrayna'da üretilen tahıl Nikolaev limanında gemiye yüklenirken

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ekonomi
6 saat önce
Osman Kavala

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Hukuk ve Adalet
7 saat önce
Meksika'da balıkçı ağlarına takılan büyük bir deniz canlısı suya bırakılıyor

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Doğa ve Çevre
13 saat önce
James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

Bilim
24 saat önce
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

Gıda güvenliği
12 Temmuz 2022

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

Ekonomi
12 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön