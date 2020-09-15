Rapor: Sincan'da 380 kamp tespit edildi

Düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından hazırlanan rapor, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bilinenden daha fazla sayıda kamp ve cezaevi kurduğunu ortaya koydu. Canberra merkezli kuruluş tarafından Perşembe günü açıklanan raporda, Çin hükümetinin bu kampların sayısını son yıllarda artırdığı kaydedildi. ASPI, bölgede Uygurların gözetim altında tutulduğu bu kampların sayısının 380'dan fazla olduğunu bildirdi. Bunun tahmin edilen sayıdan yüzde 40 fazla olduğu belirtiliyor. ASPI uzmanları, bu merkezlerin "eğitim kampı", "cezaevi" ve "gözetim kampı" gibi farklılıklar gösterdiğine işaret etti.

14 kampın inşası sürüyor

ASPI'nin raporu, uydu görüntüleri, görgü tanıklarının anlattıkları, medyada yer haberler ve bölgedeki inşaat ihalelerini incelenerek hazırlandı. Raporda, Temmuz 2019 ile Temmuz 2020 arasında "en azından 61 kampın inşasının veya genişletilmesinin" öngörüldüğü belirtildi. 14 kampın ise inşasının sürdüğü kaydedildi. 70 kampın ise parmaklıklarının söküldüğü belirtilerek, bunun tesisin kapatıldığına veya farklı bir amaç için kullanıldığına işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Video izle 07:50 Paylaş Uygurlar suç listesinden suç seçmek zorunda bırakılıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3dYUi Uygurlar suç listesinden suç seçmek zorunda bırakılıyor

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, Sincan Uygun Özerk Bölgesi'nde Uygur ve diğer etnik gruplara mensup 1 milyondan fazla kişi, Çin hükümetinin "eğitim kampı" adını verdiği merkezlerde tutuluyor. Bu kamplarda tutulanlara kültürleri, dinleri ve dillerinden vazgeçmeleri için baskı yapıldığı, hatta kötü muamale uygulandığı belirtiliyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Uygurlar, Çin hükümetini cinayet işlemek, insanları kaçırmak, işkence yapmak ve zorla kısırlaşmakla suçluyor.

Çin'den tepki

Bu merkezlerin Uygurların gönüllü olarak kaldığı "eğitim kampları" olduğunu savunan Çin hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor. Rapora tepki gösteren Çin hükümeti, bu merkezlerin "eğitim kampı" olduğu görüşünü tekrarladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, bu kamplarda İslamcı radikalizme karşı mücadele verildiğini ifade etti. Avustralyalı düşünce kuruluşu ASPI'yi "Çin karşıtı güçlerin öncüsü" olarak nitelendiren sözcü, ASPI'nin akademik güvenilirliğinin "son derece şüpheli" olduğunu ifade etti.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe