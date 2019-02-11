 Rapor: Rakka′da koalisyon güçleri bin 600 sivili öldürdü | DÜNYA | DW | 25.04.2019

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DÜNYA

Rapor: Rakka'da koalisyon güçleri bin 600 sivili öldürdü

Suriye'de Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesi için düzenlenen operasyonda bin 600 sivilin öldüğü açıklandı. Af Örgütü ve Airways'in raporuna göre yetersiz gözlem ve eski silahların kullanımı sivil ölümleri artırdı.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Rakka kentine yönelik 2017'de dört ay boyunca düzenlediği hava bombardımanları sonucu bin 600 sivilin öldüğü açıklandı. Bilançoyu, Uluslararası Af Örgütü ve Airways adlı gözlem örgütünün hazırladığı araştırma ortaya koydu. Rapordaki verilere, aylarca süren saha çalışması ve bilgi analizi sonucu varıldı. Rapor için üç binden fazla uydu görüntüsü izlendiği açıklandı.

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Raporda varılan sonuçlara ilişkin Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Af Örgütü'nden Donatello Rovera, "Çoğu hava bombardımanı yanlıştı ve on binlerce topçu ateşi ayrım gözetmeksizin yapıldı" dedi.

Rapora göre sivil ölümlere yetersiz istihbarat ve gözlem etkili oldu. Çoğu durumda yetersiz izleme yapıldığı için evlere sığınan ailelerin hedef alındığı vurgulandı. Rovera, "Yeterli izleme yapılmış olsaysa, sivillerin yaşadığına dair izlere rastlanırdı" dedi.

"Daha ucuz silahlar tercih edildi"

Ekim 2017'de Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilen Rakka'daki bombardıman bölgelerini gezen Rovera, koalisyon güçlerinin seçtiği silahların da sorunlu olduğunu söyledi. Rovera, "Daha pahalı, küçük etki çapına sahip füzeler var. Ancak koalisyon genelde tüm binayı imha eden MK tipi eski bombaları kullandı. Onlar daha ucuz" dedi.

Rapor sonrası Af Örgütü, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın sivil kurbanlara ilişkin bağımsız soruşturma yürütmesi çağrısı yaptı. Af Örgütü, "Kayıt altına alınan çoğu vakanın muhtemelen, uluslararası insani hukukun ihlali anlamına geleceği ve daha fazla araştırma yapılmasının önünü açacaktır" dedi.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Scott Rawlinson'dan da açıklama geldi. Rawlinson, "Koalisyon sivil can kaybını önlemek için tüm makul önlemleri alıyor. Ayrıntılı gözlem sonrası isabetli bombardımanlar düzenliyoruz" dedi. Koalisyon güçleri raporda tespit edilen bin 600 sivil ölümden yüzde 10'unu kabul ediyor.

2017'nin ikinci yarısına kadar Rakka, Suriye'de IŞİD'in kalesi konumundaydı. Üç yıl boyunca IŞİD'in elinde kalan kenti örgütten temizlemek için YPG'nin de aralarında yer aldığı Suriye Demokatik Güçleri operasyon başlatmıştı. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri operasyona sırasında hava bombardımanı ile destek olmuştu.

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İdlib'de bir kutu boyayla barış mesajı

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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