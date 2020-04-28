 Rapor: Korkunç anılar Ezidilerin peşini bırakmıyor | DÜNYA | DW | 30.07.2020

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DÜNYA

Rapor: Korkunç anılar Ezidilerin peşini bırakmıyor

Aradan geçen altı yıla rağmen IŞİD'den kurtulabilen Ezidi çocukların psikolojik ve fiziksel travmaları bitmiyor. Af Örgütü konuştuğu Ezidi çocuklara yönelik raporunu yayınladı.

Arşiv: Irak'taki bir sığınmacı kampında yaşayan Ezidi çocuklar

Arşiv: Irak'taki bir sığınmacı kampında yaşayan Ezidi çocuklar

Uluslararası Af Örgütü (AI), Ezidilerin Irak'ta IŞİD tarafından katledilmelerinin yıl dönümü öncesi yayınladığı raporda, hayatta kalan Ezidi çocukların aradan geçen zamana karşı devam eden travmalarına dikkat çekti.

Af Örgütü, perşembe günü yayınlanan raporunda, IŞİD'den kurtarılabilen Ezidilerin, özellikle de çocukların, yaşadıkları nedeniyle uzun süreli etkileri olacak travmalar yaşadıklarını belirtti.

Örgüt raporunu, çok sayıda Ezidi'nin anlattıklarına dayandırıyor.  Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktör Yardımcısı Matt Wells, "Her ne kadar geçmişlerine yönelik kabus azalsa da, bu çocukların hala fazlasıyla yardıma ihtiyacı var" dedi.

Wells, Ezidi çocuklarında travma sonrası stres sendromu görüldüğünü, ruh hallerinin değişken olduğunu ve tutsak oldukları dönemde yaşadıkları korkunç olayları unutamadıklarını ifade etti.

"Kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum"

Raporda, örgütün konuştuğu çocukların anlattıkları da yer alıyor. Onlardan biri de 15 yaşındaki Sahir. IŞİD tarafından zorla savaştırılan çocuk, "kendini psikolojik ve fiziksel sorunlarıyla yalnız bırakılmış hissedildiğini" anlatıyor. Raporda, Sahir'in duygularını,  "Aradığım şey, birinin benimle ilgilenmesi, bir şekilde bana destek vermesi ve bana, 'senin yanındayım' demesi" diyerek ifade ettiği belirtiliyor.

IŞİD örgütü, Irak'ın kuzeyini ele geçirdiği dönemde binlerce reşit olmayan yaştaki Ezidi çocuğu esir aldı. Müslüman yapılan çocuklara, ana dilleri olan Kürtçe yasaklandı ve Arapça konuşmaları istendi.

Kamplardaki Ezidi çocuklar

Fransız haber ajansı AFP'nin Irak'taki bir mülteci kampında konuştuğu  Ezidi çocuklar, kurtarılmalarının üzerinden aylar geçmesine karşı hala Kürtçe değil Arapça konuşuyor ve IŞİD üyelerinin giydiği siyah kıyafetleri taşıyordu. AFP'ye konuşan Ezidi kadınlardan biri de 10 yaşındaki kızının defalarca intihar etme tehdidinde bulunduğunu anlatmıştı.

Af Örgütü, Ezidi çocukların yeniden toplumsal yaşama dönmelerinde eğitimin önemli bir rol oynayacağı görüşünde. Ancak örgüt hala farklı mülteci kamplarında eğitime çok az erişimi olan binlerce Ezidi çocuk olduğuna dikkat çekiyor.

Sincar'a geri dönüşler

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te, Irak'ın Sincar (Şengal) bölgesindeki en az 5 bin Ezidi erkeği öldürdü, binlerce  kadın ve çocuğu  rehin aldı.

İrfan Ortac

İrfan Ortac

Sincar dağlarına saklanan Ezidiler uzun süre yardım beklemişti. 2017 yılında  Irak'ın IŞİD'den kurtarılmasına rağmen hala 2 binin üzerinde Ezidi'nin IŞİD‘in elinde esir tutulduğu belirtiliyor.

Son yıllarda Ezidiler, Sincar bölgesine geri dönmeye ve yıkılan köylerini yeniden kurmaya başladılar. Almanya‘dan da Sincar bölgesine binlerce Ezidi'nin dönüş yaptığı belirtiliyor. Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç sadece son haftalarda 2 bin 200 ailenin bölgeye döndüğüni dile getirdi.

IŞİD‘in Sincar bölgesine saldırmasından önce bölgede yaklaşık 600 bin Ezidi yaşıyordu.

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IŞİD'in parçaladığı Ezidi aile beş yıl sonra bir arada

dpa, AFP / GA, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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