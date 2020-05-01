 Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı | YAŞAM | DW | 18.06.2020

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YAŞAM

Rapor: Dünyadaki milyoner sayısı üçe katlandı

Dünyadaki milyoner sayısı 20 yıl önceye göre üçe katlandı. Danışmanlık firması BCG’nin raporuna göre kişisel mali servet de 3 kat artarak 226 milyar dolara yükseldi.

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Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan bir rapora göre son 20 yılda dünyadaki milyoner sayısı üç katına çıktı.

Küresel Servet Raporu'na göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 24 milyon kişi 1 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip bulunuyor. Raporda 1999 yılında bu rakamın yaklaşık 8 milyon 900 bin kişi olduğu belirtildi.

Raporda son 20 yılda kişisel mali servetin de üçe katlandığı belirtilerek 2019 sonunda 226,4 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda nakit ve mevduat, bono, hisse senedi, yatırım fonu, hayat sigortası ve emeklilik ile diğer varlıkları içeren kişisel varlıklar mercek altına alındı.

Milyoner sayısında küresel artış

2019 yılında milyonerlerin toplam küresel servetin yüzde 50'sini kontrol ettiği belirtilen raporda, son 20 yılda dünyanın bütün bölgelerindeki milyoner sayısında artış olduğu bildirildi.

Raporun yazarlarından Anna Zakrzewski "2019'da olduğu gibi son 20 yılda bölgelerde bu şekilde benzer büyüme daha önce görmedik" dedi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kişisel varlığın küresel varlığa oranının son 20 yılda onda birden çeyreğe yükseldiği kaydedilen raporda, sadece Çin'de 100 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip kişi sayısının 2019'da 1999 yılına göre 29 kat arttığı belirtildi.

Almanya 5. sırada yer aldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya 2019 yılında toplam varlık miktarında küresel olarak beşinci sırada yer alırken, milyoner sayısında ise yedinci sırada yer aldı.

Almanya 100 milyon dolardan fazla kişisel servete sahip kişi sayısında ise ABD ve Çin'in ardından 2 bin 400 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Rapor son 20 yılda Almanya'da milyoner sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle varlıklarda daralma meydana geleceğini belirten BCG danışmanları, en iyimser senaryoda 2024 yılına kadar varlıklarda yıllık ortalama yüzde 1,4 ila 4,5 büyüme olmasını tahmin ettiklerini kaydetti. 

dpa, Reuters / SSB, EC  

© Deutsche Welle Türkçe

 

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