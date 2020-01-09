 Rapor: Çin′deki yeni virüs bin 700 kişiye bulaşmış olabilir | DÜNYA | DW | 18.01.2020

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DÜNYA

Rapor: Çin'deki yeni virüs bin 700 kişiye bulaşmış olabilir

İngiliz araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan virüsün bin 700'den fazla kişiye bulaşmış olabileceğini açıkladı. Çinli yetkililer ise virüsün 45 kişiye bulaştığını duyurmuştu.

Gizemli virüs, geçen Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkmıştı.

Gizemli virüs, geçen Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkmıştı.

Çin'de ortaya çıkan gizemli akciğer virüsünden etkilenenlerin sayısının Çinli yetkililerin açıkladığından fazla olabileceği tahmin ediliyor. Londra'da bulunan Küresel Salgın Hastalıklar Merkezi'nin Cuma günü açıklanan araştırma raporunda virüsün bin 700'den fazla kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Bir Corona virüsü olduğu tespit edilen enfeksiyon, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında 11 milyon nüfuslu Çin metropolü Wuhan'da görülmüştü.  Kentteki yetkililer, şimdiye kadar iki ölüm vakasının yaşandığını ve 45 kişinin virüsten etkilendiğini açıklamıştı. Londralı araştırmacılar ise virüsün 12 Ocak tarihine kadar  toplam bin 723 kişiye bulaştığını tahmininde bulundu. Araştırmacılar, bu tahminlerine gerekçe olarak bugüne kadar üç vakanın görüldüğü Tayland ve Japonya'ya da hastalığın yayılmış olması ihtimalini gösterdi.

"İnsandan insana geçiyor olabilir"

Araştırmayı yürütenlerden Neil Ferguson, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastalığın Wuhan'dan diğer ülkelere de yayılmış olmasının, tespit edilenden çok daha fazla vakanın varlığına işaret ettiğini söyledi. Ferguson, alarma geçmek için ise henüz erken olduğunu belirtti. Araştırmacı, yine de hastalığın insandan insana bulaşma ihtimalinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekerek, virüsün yalnızca hayvandan insana geçmesinin tek neden olamayacağını söyledi.

Hongkong Coronavirus | Mysteriöse Lungenkrankheit aus Wuhan

Hong Kong'daki Kowloon Tren Garı'nda yolcuların sağlık durumlarını araştırmaları için görevlendirilen sağlık görevlileri.

Çinli yetkililer geçen Çarşamba virüs nedeniyle bir kişinin daha öldüğünü açıklamıştı. Hayatını kaybeden 69 yaşındaki hastanın 31 Aralıkta virüsü kaptığı tespit edilmişti. Virüs nedeniyle bir kişi daha ölmüştü.

Sağlık birimleri, virüsün ilk olarak Wuhan'daki bir balık pazarında ortaya çıktığını açıklamıştı. Söz konusu pazar 1 Ocak'ta kapatılmıştı.

Virüsün ölümcül Sars virüsü ailesinden olduğu belirtiliyor. Bu salgından dolayı 2002-2003 yılları arası Çin ana topraklarında yaklaşık 350 kişi, Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da da yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, Wuhan bağlantılı uçuşlarda virüs kontrollerinin gerçekleştirileceğini duyururken; Çin'den henüz bir seyahat sınırlaması adımı gelmedi.

AFP / SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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