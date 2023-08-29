Rammstein solistine yönelik taciz soruşturması kapatıldı

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkındaki cinsel taciz iddalarıyla ilgili soruşturma kapatıldı.

Berlin Başsavcılığından yapılan açıklamada, cinsel suç işleme ve uyuşturucu maddeler yasasını ihlal şüphesiyle açılan soruşturmada delillerin değerlendirilmesi sonucu, suç işlendiğine yönelik yeterli bulguya ulaşılamadığı bildirildi.

Lindemann'ın "kadınlarla rızaları dışında cinsel eylemlerde bulunduğuna" dair işarete rastlanmadığı, "iradeyi devre dışı bırakacak maddeler vermek ya da sahip olduğu gücü kullanmak suretiyle reşit olmayan kadınlardan yararlanmak" suçlamaları açısından da delil bulunmadığı kaydedildi.

Haziran ayında savcılık, üçüncü şahısların basın ve sosyal medyada yer alan suçlamaları üzerine kendiliğinden soruşturma başlatmış, Lindemann hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

"Savcılık yerine gazetecilere gittiler"

Savcılık açıklamasında Lindemann'a yönelik suçlamalarda bulunanların soruşturma makamları yerine gazetecilere başvurduğu, bu nedenle işlendiği iddia edilen suçların somutlaştırılamadığı ve tanıkların dinlenemediği de kaydedildi. Süreç sonucunda savcılığın, zarara uğradığını iddia eden kişilerin inanılırlığı yönünde bir izlenim edinmediği kaydedildi.

Lindemann'ın savunmasını üstlenen hukuk şirketi Schertz Bergmann'dan yapılan açıklamada ise "Soruşturma sürecinin savcılık tarafından hızlı bir şekilde sonlandırılması, müvekkilimizin cinsel suç eylemlerinde bulunduğu iddialarını kanıtlayacak yeterli delil ya da işaretlerin bulunmadığını göstermektedir" denildi. Açıklamada, asılsız suçlamalarda bulunanlar ve kişiye yönelik hukuksuz bir şekilde şüphe uyandırıcı yayıncılık yapanlara karşı hukuki yolların devam ettirileceği kaydedildi.

AFP/BK,BÖ

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