 Rammstein′ın toplama kampı videosu tepki çekti | ALMANYA | DW | 28.03.2019

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ALMANYA

Rammstein'ın toplama kampı videosu tepki çekti

Rammstein'ın toplama kampı tutsaklarını canlandıran tanıtım videosu eleştirilere neden oldu. Alman hükümeti ve Yahudi toplumu temsilcileri videonun çizgiyi aştığı yorumunu yaptı.

Screenshot Trailer Rammstein-Video März 2019 (YouTube - Rammstein Official)

Alman metal grubu Rammstein'ın yeni albümünün tanıtımı için yayınladığı video tepki çekti. Videoda, İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında tutulanların giydiklerine benzeyen kıyafetler giyen grup üyeleri, boyunlarına idam urganı geçirilmiş halde görülüyor.

Alman Federal Hükümeti'nin antisemitizm sorumlusu Felix Klein Bild gazetesine verdiği demeçte "Ölüme mahkum edilen toplama kampı tutsaklarını canlandırdıkları böyle bir yapım kırmızı bir çizgi oluşturuyor" şeklinde konuştu. Klein eğer amaç sadece satışları artırmaksa bu "sanatsal özgürlüğün çirkin bir şekilde istismarıdır" dedi.

Kendisi de Yahudi soykırımından kurtulmayı başaranlardan olan Yahudi Merkez Konseyi'nin eski başkanı Charlotte Knobloch ise yine Bild gazetesinde yer alan açıklamasında "Holokosttan bu şekilde fayda sağlanması ve Holokostun hafife alınması sorumsuzluk. Rammstein'ın milyonlarca kişinin acısını ve katlini eğlence amacıyla kötüye kullanması saygısızca ve iğrenç" ifadelerine yer verdi.

‘Holokostun anısına hakaret edilemez’

Kudüs'te bulunan Holokost anıtı ve müzesi Yad Vashem'in sözcüsü Iris Rosenberg öldürülen Yahudilerin hatırasına saygısızlık edilmemesi çağrısı yaptı. Rosenberg bu konudaki sanatsal çalışmaların Yahudi soykırımı kurbanlarının anısına hakaret edici, bu anıyı küçümseyici ve lekeleyici nitelikte olamayacağını vurguladı. Bu tip çalışmaların dikkat çekmek için "bir araç olarak" kullanılamayacağı uyarısını yaptı.

Rammstein mit Best-of-Album auf Platz eins (picture-alliance/dpa)

Rammstein daha önce de birçok eseri nedeniyle tartışma yaratmıştı. Grup albümlerinde sadomazoşizm, ensest, nekrofili (ölü sevicilik), piromani (yangın çıkarma hastalığı), yamyamlık ve cinsel şiddet gibi tartışmalı konuları işliyor.

Grubun 2009 yılında çıkardığı 'Liebe ist Fuer Alle Da' adlı albümü, sadomazoşizmi yücelttiği gerekçesiyle Almanya'da yasaklanmıştı.

kna, Reuters/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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