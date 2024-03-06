Gazze'de ateşkes için görüşmeler sürüyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in katılmamasına rağmen örgütün Gazze'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği belirtildi. Kahire'deki görüşmeler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda sürüyor.

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelere İsrail'in katılmamasına rağmen, Gazze'de İsrail ile ateşkes sağlanması için çabaları sürdüreceğini açıkladı. Örgütten bugün yapılan açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırganlığa kapsamlı bir şekilde durdurulması için gereken esnekliği gösteriyoruz ancak işgal güçleri anlaşmanın gerekliliklerinden kaçınıyor" denildi.

Kahire'de İsrail temsilcilerinin katılmadığı görüşmelerde Hamas, Katar ve Mısır'dan müzakereciler önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayı için 40 günlük bir ateşkes konusunda uzlaşma sağlamaya çabalıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin salıverilmesine yönelik masadaki anlaşmayı kabul etmenin Hamas'ın elinde olduğunu belirtti. Biden, "İsrailliler iş birliği yapıyorlar. Makul bir anlaşma söz konusu" diye konuştu. ABD Başkanı, çatışmaların Ramazan'da devam etmesi halinde ise "bunun çok tehlikeli olacağını" ifade etti.

Hamas: Top şimdi ABD'de

Hamas ise Washington'un izlediği tavrın müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail'e yöneltilecek suçlamaları savuşturmaya yönelik olduğunu savunuyor. Hamas yetkilisi Bassem Naim, örgütün kendi şartlarını içeren taslağı sunduklarını ve İsrail'den yanıt beklediklerini açıkladı. Naim "Netanyahu anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerika'da" ifadelerini kullandı. Hamas, İsrail'in askeri saldırılarına son vermesini, birliklerini Gazze'den çekmesini ve bölgeden kaçmak zorunda kalan tüm Gazzelilerin evlerine dönmelerini talep ediyor.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Hamas elindeki rehinelerin listesini vermeyi reddettiği için İsraill'in anlaşmaya yanaşmadığını belirtmişti. Naim ise, rehineler çatışma bölgesinin çeşitli yerlerine dağılmış olduğu için ateşkes ilan edilmeden böyle bir liste iletilmesinin mümkün olamayacağını belirtiyor.

Söz konusu anlaşma, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırılarında rehin alınan bazı İsraillilerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de açlık ve kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olan halka insani yardımın artırılmasını öngörüyor. Hamas'ın da İsrail'in elinde tutuklu bulunan Filistinlilerin bir listesini ileteceği belirtiliyor.

Ancak sınırlı yardımın ulaştırılabildiği bölgede halk, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

"Rehineler bırakılırsa ateşkes devreye girecek"

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani'nin hasta, yaralı, yaşlı ve kadın rehinelerin salıverilmesinin derhal devreye girecek ve en az altı hafta sürecek ateşkesle sonuçlanacağını vurguladıkları belirtildi. Açıklamada, "Ateşkesin bu ilk aşaması, Gazze halkına insani yardımın artmasını da mümkün kılacak ve daha kalıcı düzenlemeleri temin etmek ve sukuneti sağlamak için zaman ve alan yaratacaktır" denildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de hafta başında yaptığı açıklamada, Gazze'de ağırlaşan insani krize dikkat çekerek derhal en az altı haftalık ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. İnsani yarıdmların bölgeye ulaşmamasına ilişkin İsrail'i eleştiren Harris, Hamas'ı da masadaki anlaşmayı kabul etmeye çağırmıştı.

DW,Reuters/SÖ,JD

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