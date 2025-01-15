Rakamlarla Türkiye'deki Trump algısı

Dünya genelinde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de halkın yüzde 35'i Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü Türkiye açısından olumlu bulurken yüzde 30'u olumsuz yaklaşıyor.

Berlin merkezli Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlarla görüşülerek gerçekleştirilen bir ankette, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump hakkındaki algı ölçüldü.

Anket, Avrupa'dan katılımcıların Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden mutsuz olduğunu ortaya koyarken diğer küresel güçlerdeki vatandaşların ABD'li siyasetçi hakkında çok daha olumlu görüş bildirdiği görüldü.

Hindistan'dan Çin'e, Brezilya'dan Türkiye'ye birçok ülkede Trump'ın seçilmesinin ülkelerinin menfaatine olacağını bekleyenlerin oranı, aleyhine olacağını tahmin edenlerin oranının üzerinde çıktı.

Yüzde 53, ABD'liler için iyi olduğunu düşünüyor

Türkiye'den ankete katılanların yüzde 35'i Trump'ın dönüşünün Türkiye için iyi bir şey olduğunu belirtti. Yüzde 30'u bunun kötü bir şey olduğunu dile getirirken yüzde 30'luk kesimse bu iki şıktan hiçbirinin görüşünü yansıtmadığını ya da fikri olmadığını ifade etti.

Türkiye'dekilerin yüzde 53'ü seçimlerden 78 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçinin galip çıkmasının ABD vatandaşları için iyi bir şey olduğunu belirtti. Sadece yüzde 17'lik kesim bunun kötü bir şey olduğunu söyledi.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 38'i Trump'ın seçilmesinin dünya barışı açısından iyi olduğunu, yüzde 30'u ise kötü olduğunu ifade etti.

Donald Trump, Ocak ayı başında yaptığı bir basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak "Benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı Fotoğraf: PETER NICHOLLS/AFP/Getty Images

Anket gerçekleştirilen 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesindekilerin sadece 22'si Trump'ın dönüşünü ülkeleri için iyi bir şey olarak tanımlarken yüzde 38'i kötü bir şey diye niteledi. AB dışında Trump'ın dönüşüne dair en olumsuz algı, ABD'nin ezeli müttefikleri Birleşik Krallık ve Güney Kore'de görüldü.

Ukraynalılar olumlu bakıyor

20 Ocak'taki yemin töreniyle görevine başlayacak olan Trump, Ukrayna'da üç yıldır süren savaşı bir an önce bitirme vaadinde bulunmuştu.

Bu yüzden ABD'nin Kiev'i kötü bir anlaşmaya zorlayabileceğine dair endişeler olmasına rağmen, Ukrayna'dakilerin yüzde 26'sı Trump'ın seçilmesinin ülkeleri için iyi bir şey olduğunu belirtirken sadece yüzde 20'si karşıt görüş bildirdi. Ukraynalıların yüzde 33'ü Trump'ın dönüşünün dünya barışı için iyi olduğunu, yüzde 18'i ise kötü olduğunu düşünüyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da ise ankete katılanların yüzde 84'ü Trump'ın dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Anket, geçen Kasım ayında Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçimlerinin ardından 24 ülkede 28 bin 500'den fazla kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Anket çalışmaları, Oxford Üniversitesi'nin "Değişen Bir Dünyada Avrupa" adlı araştırma projesiyle ortaklaşa yürütüldü.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, "Donald Trump Beyaz Saray'a dönerken dünyanın büyük bölümü onu memnuniyetle karşılıyor" notunu düştü.

Araştırmacılar, "Avrupa'da endişe yaygın ancak diğer birçok ülkedeki insanlar Trump'ın ikinci dönemi hakkında rahat ya da bir hayli olumlu hissediyor" ifadesini kullandı.

DW,AFP / CÖ,ET

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