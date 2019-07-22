Rafiekian Gülen'in iadesi için lobi faaliyetinden suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Bijan Rafiekian jüri tarafından suçlu bulundu. Flynn Intel Group danışmanlık şirketinin kurucularından olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekle suçlanıyordu.

Aralık ayında Türk ve Hollandalı işadamı Ekim Alptekin ile birlikte hakkında dava açılan Rafiekian'a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurmak, Adalet Bakanlığı'na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir temsilci olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Joshua Stueve, Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin Rafiekian’ı her iki suçtan da suçlu bulduğunu söyledi. Rafiekian’ın alacağı ceza 18 Ekim tarihinde belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili Amerikan haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada "ABD'ye karşı komplo kurduğumuz iddiası abes” dedi.

Reuters / EC, HT

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