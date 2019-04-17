Rabia Naz soruşturmasında erişim yasağı

Giresun'daki evinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına, "kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi" gerekçeleriyle mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi.

Vatan Ailesi'nin avukatı Emel Bodur Kılıç, erişim yasağı kararının kendilerine yeni ulaştığını aktararak, karara ilişkin henüz "tatmin edici bir gerekçe" sunulmadığını söyledi. Karar sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği açıklamada Kılıç şu ifadelere yer verdi:

"11 yaşındaki bir kız çocuğuna çirkin bir şekilde intihar kelimesini yapıştırmaya çalıştılar. Ancak intihar olarak nitelendirilen bir dosyada gizlilik kararı alınamaz. 'Kasten adam öldürme' suçundan gizlilik kararı istenebileceği açıktır. Bu da demek oluyor ki 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna yakıştırılmaya çalışılan intihar kelimesinden artık uzaklaşıyoruz. Demek ki dosyamız ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir bir hale geldi."

Soruşturma hangi aşamada?

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettişler, soruşturmada daha önce ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı.

Giresun'da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunuyor. Şaban Vatan, kızının ölümüne neden olan aracı, Giresun'un Eynesil ilçesinin AKP'li belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.

DHA/ÖA,GA

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