 Rabia Naz soruşturmasında erişim yasağı | TÜRKİYE | DW | 26.04.2019

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TÜRKİYE

Rabia Naz soruşturmasında erişim yasağı

Giresun'daki 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dosyaya erişim yasağı kararı getirildi. Ailenin avukatı, karar için "Demek ki dosya ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir hale geldi" dedi.

Vatan ailesi olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesini istemişti.

Vatan ailesi olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesini istemişti.

Giresun'daki evinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına, "kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi" gerekçeleriyle mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın Giresun'da şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada inceleme başlattı. (12.04.2019)

11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, “Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok” diyor. (22.03.2019)

Vatan Ailesi'nin avukatı Emel Bodur Kılıç, erişim yasağı kararının kendilerine yeni ulaştığını aktararak, karara ilişkin henüz "tatmin edici bir gerekçe" sunulmadığını söyledi. Karar sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği açıklamada Kılıç şu ifadelere yer verdi: 

"11 yaşındaki bir kız çocuğuna çirkin bir şekilde intihar kelimesini yapıştırmaya çalıştılar. Ancak intihar olarak nitelendirilen bir dosyada gizlilik kararı alınamaz. 'Kasten adam öldürme' suçundan gizlilik kararı istenebileceği açıktır. Bu da demek oluyor ki 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna yakıştırılmaya çalışılan intihar kelimesinden artık uzaklaşıyoruz. Demek ki dosyamız ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir bir hale geldi."

Soruşturma hangi aşamada?

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettişler, soruşturmada daha önce ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı.

Giresun'da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunuyor. Şaban Vatan, kızının ölümüne neden olan aracı, Giresun'un Eynesil ilçesinin AKP'li belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.

DHA/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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