Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan karakola götürüldü

Giresun'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın, babası Şaban Vatan bu sabah polislerce Eynesil'deki evinden alındı. Vatan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan'ın ifadesinen alınacağı belirtildi.

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü yakından izleyen ve kamuoyunun gündemine taşıyan gazeteci Metin Cihan, Rabia Naz'ın babasının karakola götürülmesiyle ilgili kendisine eşinin ilettiği mesajı yayınladı.



Şaban Vatan, önceki gün Rabia Naz soruşturmasında gizlilik kararının kalkmasının ardından soruşturma dosyasındaki bazı bilgi, belge ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, soruşturma savcılarına yönelik çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

Gazeteciler de gözaltına alındı

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nu olay yerinde takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün gözaltına alınmıştı.

Canan Coşkun'un bu sabah ifadesinin alındığı haber verildi.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018 tarihinde Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl sonra TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamış ve geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunmak, tanık ve görgü tanıklarını dinlemek amacıyla Eynesil ve Giresun'a gitmişti.

DHA, DW /MK,HT

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