 Rabia Naz′ın ölümüyle ilgili polislere soruşturma | TÜRKİYE | DW | 17.04.2019

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TÜRKİYE

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili polislere soruşturma

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın Giresun'da şüpheli ölümüyle ilgili olayın ardından evin önünde inceleme yapan polisler hakkında soruşturma başlatılarak, 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildiği bildirildi.

Türkei, Rabia Naz Vatan (privat)

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili babası Şaban Vatan'ın olayın yeniden soruşturulması için girişimleri sonuç vermeye başladı. Vatan'ın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunması sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar vermişti. Müfettiş incelemesi sürerken, Rabiz Naz'ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle "görevi ihmal suçundan" haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada ayrıca, ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.

Öte yandan Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekibin olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildiği bildirildi.

Türkei, Rabia Naz Vatan

Vatan: Adalete olan inancımız tam

Alınan kararları değerlendiren baba Şaban Vatan, adalet terazisinin yerine gelmesini ve kızının ölümünün ardından faillerin bulunmasını istediklerini söyledi. Vatan "Kızımın ölümünün ardından şimdi yapılacak olan soruşturmada, bu defa kızımın ölümünün sır perdesinin kalkacağını düşünüyorum. Adalete olan inancımız tam" dedi.

Yaklaşık bir yıldır kızının ölüm nedenini araştıran, adalet arayan Şaban Vatan'ın mahkeme kararıyla üç hafta süreyle akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Nisan'da bu konuyla ilgili açıklama yapmış, baba Şaban Vatan hakkında verilen "gözlem altına alınma" kararının, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgisi bulunmadığını belirtmişti.

İntihar mı cinayet mi?

Olaylar, Giresun’da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunmasıyla başladı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunuyor. Şaban Vatan, kızının ölümüne neden olan aracı, Giresun’un Eynesil ilçesinin AKP’li belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor. DW Türkçe'ye konuşan ve yaşadıklarını anlatan baba, kızının ölümüne dair gerçeklerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını söylemişti. Vatan, “Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok” şeklinde konuşmuştu.

DW,DHA/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Hakimler ve Savcılar Kurulu 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın Giresun'da şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada inceleme başlattı. (12.04.2019)  

Rabia Naz'ın babasının adalet arayışı

11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, “Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok” diyor. (22.03.2019)  

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