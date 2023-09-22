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Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı

22 Eylül 2023

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı.

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Hatay'da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans
Hatay'da depremde yerle bir olan Rönesans RezidansFotoğraf: DHA/AFP

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hatay'da Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı. Sitede yaklaşık bin kişi hayatını kaybetmişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında E.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 47 yaşındaki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, depremden birkaç gün sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.

DW/CÖ,EC

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