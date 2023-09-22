Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hatay'da Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı. Sitede yaklaşık bin kişi hayatını kaybetmişti.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında E.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Gözaltına alınan 47 yaşındaki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, depremden birkaç gün sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.
DW/CÖ,EC