Quebec aşısızlardan vergi alacak

Kanada'da Quebec yönetimi koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlere özel bir vergi hazırlıyor. Quebec Bölge Hükümeti Başkanı François Legault Salı günü yaptığı açıklamada "Aşı olmayı reddeden tüm yetişkinlerin ödeyeceği bir sağlık katkı payı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Quebec'te yetişkinlerin sadece yüzde 10'unun aşı yaptırmadığını söyleyen Legault, aşısızların aşı yaptırmış yüzde 90'lık kesime "zarar vermemesi" gerektiğini belirtti.

Aşısızların diğer vatandaşlar açısından bir "mali yük" oluşturduğunu söyleyen Legault aşı karşıtlarının "hastaneleri tıkadığını" ifade etti.

François Legault'un verdiği bilgilere göre Quebec'te yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 50'si aşısız. "Bunun maliyetini karşılamak tüm Quebeclilerin işi değil" diyen Legault tıbbi gerekçelerle aşı yaptırmayanların söz konusu vergiden muaf olacağını sözlerine ekledi.

Quebec Bölge Hükümeti Başkanı François Legault

Resmi rakamlara göre Kanada'nın Quebec bölgesinde yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. 2 bin 742 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi altına alınırken bunlardan 255'i yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Vaka sayılarının artması nedeniyle geçen yılın sonunda Quebec yeniden kamusal hayatta katı kısıtlamalara gitmişti. Bunlar arasında gece sokağa çıkış yasağı ve özel alanlarda toplu buluşmaların kısıtlanması da yer alıyor. Aşısızların alkol ve esrar satılan dükkanlara girişleri de yasaklandı.

"Halkı böler"

Quebec'te muhalefet ise hükümetin hazırladığı vergiye tepkili. Quebec Muhafazakar Partisi lideri Eric Duhaime Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni katkı payının halkı "böleceğini" söyledi. Aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesini savunan Quebec Liberal Partisi lideri Dominique Anglade ise vergiyi sadece bir "dikkat dağıtma" olarak niteledi.

Aşısızlara mali yaptırım uygulanması dünya genelinde tartışma konusu. Kanada hükümeti aşı yaptırmamış insanlardan işsizlik parasının geri alınması fikrini ortaya atmıştı. Singapur da aşı karşıtlarının Covid-19 tedavi masraflarını üstlenmeyeceğini duyurdu. Almanya'da ücretsiz yaptırılabilen koronavirüs test uygulamasına kısa bir süreliğine son verilmişti. İtalya ise 50 yaş üstüne aşı yaptırma zorunluluğu getirerek, aşı yaptırmayanlara para cezası uygulanması kararı aldı.

AFP / EC, AI

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