 Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı | DÜNYA | DW | 28.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Kuzey Kore, karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.

Nordkorea l Russisches Fischerschiff Xiang Hai Lin 8 wurde beschlagnahmt (picture-alliance/Yonhap/MarineTraffic.com, V. Kravchenko)

Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Rusya Kuzey-Doğu Balıkçılık İşletmeleri'ne ait balıkçı gemisini iki haftanın ardından 17 Temmuz'da serbest bıraktığı açıklandı. 

Rusya Büyükelçiliği'nin Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Siang Hai Lin 8 adlı geminin Kuzey Kore'nin Vansan limanından Cumartesi günü geç saatlerde ayrıldığı belirtildi.

Paylaşımda "Gemi saat 19.30'da Vansan limanının iskelesinden Sokço limanına (Güney Kore) doğru demir aldı. Mürettebatın Güney Koreli iki üyesi burada karaya çıkacak" ifadelerine yer verildi. 

İnceleme sürüyor

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 15 Rus ve 2 Güney Koreli'den oluşan mürettebata sahip gemiye el konulmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. 

İki Kore arasındaki ilişkilerden sorumlu Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geminin Pazar günü akşamüstü Sokço limanına vardığını açıkladı. Bakanlık geminin güvenli bir şekilde geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yengeç avlayan ve Güney Kore'den Japon Denizi'ne gitmekte olan balıkçı gemisine Kuzey Kore sınırına yaklaşık 55 deniz mili mesafede el konmuştu. 

Rusya Sahil Güvenlik Ekipleri sık sık ahşap sallarla balık avlayan Kuzey Koreli balıkçıları gözaltına alıyor ve bunların bazıları hapis cezasına çarptırılıyor.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe  

 

Önerdiğimiz linkler

Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

Kuzey Kore son füze denemesinin Güney Kore için bir uyarı olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı. (26.07.2019)  

Kuzey Kore’den iki kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denemesinde bulunduğunu duyurdu. (25.07.2019)  

Trump Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu

Kuzey Kore’ye geçerek burada Kim ile el sıkışan Trump, bu ülke topraklarına ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. Trump, en kısa zamanda Kim’i Beyaz Saray’a davet etmek istediğini söyledi. (30.06.2019)  

Benzer içerik

Kombibild - Vladimir Putin und Kim Jong Un

Putin Rusya'da Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek 23.04.2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceği açıklandı. Söz konusu buluşma, iki lider arasındaki ilk görüşme olacak.

Indonesien Freilassung Siti Aisyah

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı 11.03.2019

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki sanıktan Endonezyalı olan Siti Aisyah serbest bırakıldı. Ancak Aisyah'ın serbest bırakılması beraat ettiği anlamına gelmiyor.

USA 2019 Trafficking in Persons report | Mike Pompeo, Außenminister in Washington

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri operasyonel hale getirmeyin 26.07.2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini operasyonel hale getirmeme çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong’daki protestolarda eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  