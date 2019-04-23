Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

Kuzey Kore son füze denemesinin Güney Kore için bir uyarı olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı. (26.07.2019)