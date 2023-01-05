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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Ekim ayında Astana'da gerçekleştirdiği görüşmeden bir kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Ekim ayında Astana'da gerçekleştirdiği görüşmeden bir kareFotoğraf: Vyacheslv Prokofyev/EPA-EFE
PolitikaTürkiye

Putin'le görüşen Erdoğan'dan Suriye rejimine çağrı

3 saat önce

Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda somut netice alınması için rejimin "yapıcı" olması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, liderler bu görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede PKK ve YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle de Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için "artık somut adım atılması gerektiğini" vurgulayarak "Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade ettiği" açıklandı.

Tek taraflı ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, "Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını" hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'de bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasına yönelik öneri,geçtiğimiz aylarda Rusya lideri Putin tarafından ortaya atılmıştı. Bu öneri, Erdoğan tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

DW/CÖ,BÖ

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