Putin’in Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

Rus haber ajansı RIA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapacağı Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

RIA'nın Ankara'daki bir kaynağa dayandırdığı haberde Putin'in Türkiye ziyaretini Nisan sonunda ya da Mayıs başında gerçekleştirebileceğine işaret edildi.

Reuters haber ajansı geçen hafta bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Putin'in ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşebilmesi için hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü duyurmuştu.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin 15-17 Mart tarihlerinde, Türkiye'deki yerel seçimlerin ise 31 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

Putin'in Türkiye ziyareti, Ukrayna savaşı sonrası ilk kez bir NATO ülkesine gidecek olması nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor.

Reuters/ DA, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?