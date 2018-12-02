Putin'in Stasi kimlik kartı Almanya'da arşivden çıktı

Bild gazetesi kartın, ABD'li tarihçi Douglas Selvage tarafından arşivlerden çıkarıldığını duyurdu. Kartın, Putin'in Dresden'de orta seviyede bir KGB ajanı olarak görev yaptığı 1986 yılında basıldığı belirtiliyor. Üzerinde Putin'in imzası olan "B 127590" seri numaralı kartın, 1989 yılına kadar kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Putin'in Stasi kartının Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana arşivlerde durduğu tahmin ediliyor.

Stasi arşiv bürosundan konuya ilişkin yapılan açıklamada KGB ajanlarına kimlik vermenin yaygın olduğu belirtildi. Açıklamada "Kimlik, KGB temsilcilerinin Stasi'nin bölge ofislerine girmesine olanak veriyordu. Bu durum, o dönemde Dresden'deki KGB ofisinde çalışan Vladimir Putin için de geçerliydi" denildi. Dresden'deki Stasi arşivinin başında olan Konrad Felber, Putin'in kart sahibi olmasının otomatik olarak gizli servis için çalıştığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Kremlin'den Stasi kartı açıklaması

Putin'in Stasi kimlik kartı ile ilgili Kremlin'den de açıklama yapıldı. Putin'in böyle bir karta sahip olmasının olağandışı bir durum olmadığını söyleyen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Sovyetler Birliği döneminde KGB ve Stasi'nin partner istihbarat servisleriydi. Bu nedenle bu tarz bir kimlik değişimi olamaz diyemezsiniz" değerlendirmesini yaptı.

Putin 1985'ten 1990'a kadar Dresden'de KGB için çalışmıştı. 2000 yılından bu yana iktidarını koruyan Putin, Rusya'ya döndükten sonra KGB'nin yerini alan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başına geçmişti.

rtr,dpa/ÖA,GA

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