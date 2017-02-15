Putin’in "NATO üyesi Ukrayna" endişesi

Dünya gündeminin başlıca konusu olan Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin "bağlayıcı güvenlik teminatı talebine verilen yanıtın, temel endişelerinin görmezden gelindiğini gösterdiğini" dile getirdi. Başkent Moskova'da, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, olası bir savaş gibi "negatif senaryoların" engellenebilmesi adına Ukrayna ile ilgili diyaloğun devam etmesinden yana olduğunu ifade etti. Putin diğer yandan, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde, Kırım'ı olası bir zorla geri alma girişimi durumunda yaşanacak savaş riskine dikkat çekti.

Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu ve bu askeri harekata başladığını düşünelim. Böyle bir durumda NATO bloğuna karşı savaşa mı gireceğiz? Herhangi biri bunu düşündü mü? Sanırım hayır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna sınırında 100 bin asker

Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya, Polonya'dan gelen bilgilere göre Belarus'taki birliklerini de güçlendirmiş durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya bir harekat düzenleme hazırlığı içinde olduğunu düşünen Batı devletleri ile Rusya bir süredir yoğun diplomatik temaslarda bulunuyor. Moskova ise komşu ülke Ukrayna'ya saldırma gibi bir niyetinin olmadığını daha önce birkaç kez duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Moskova'ya karşı olası bir Ukrayna işgali durumunda en sert cevabın verilmesi gerektiğini savunan ülkelerden biri olan İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson, Vladimir Putin'in ortaya koyduğu tavırla Avrupa'nın güvenlik yapısını zorla değiştirmek istediğini öne sürdü.

"Sanıyorum Ukrayna'nın göğsüne tabanca dayayarak ve sindirerek, bizi (Avrupa'nın güvenliğine) yeni bir bakış açısına zorlamayı deniyor" diyen Johnson, bu sözleri ile tehlikeyi abartmadığını, tersine açık askeri hazırlıkların olası bir Rus harekatı tehlikesinin gerçekliğini ortaya koyduğunu belirtti. Başbakan Johnson Çarşamba günü Putin ile bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.

Lavrov-Blinken görüşmesi

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyuruldu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Lavrov, ülkesinin Avrupa'daki güvenlik sorunları ile ilgili konuşmakta ısrarcı olduğunu dile getirdi. Lavrov'un mevkidaşı Blinken ise Moskova'ya, Ukrayna krizi ile ilgili olarak tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'in söz konusu telefon görüşmesinde Rusya'dan, Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmesini ve diplomasiye odaklanmasını talep ettiği aktarıldı.

Reuters,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe