Putin'in görev süresi "sıfır"landı

Görev süresi 2024'te sona erecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 yıl daha iktidarda kalmasını sağlayacak yasa Duma'dan geçti. Mevcut yasalara göre Putin 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı.
Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 yıl daha görevde kalma imkanı sağlayacak yasayı onayladı.
Geçen yıl referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri kapsamındaki yasa, 20 yıldır iktidarda olan Putin'e iki dönem daha seçilme olanağı tanıyor. Mevcut görev süresi 2024'te sona erecek olan Putin, böylece 2036'ya kadar koltuğunu koruyabilecek.
Yeni yasada da devlet başkanlarının görev süresi iki dönemle sınırlandırılıyor. Bu nedenle anayasa değişiklikleri Putin'in görevde geçirdiği dönemi "sıfırlamak" için şahsına özel bir düzenleme olmakla eleştiriliyor. Rus muhalifler Putin'i "ömür boyu" devlet başkanlığı peşinde koşmakla suçluyor. Mevcut yasalar uyarınca Putin 2024'teki seçimlere aday olamayacaktı. Putin, bir 15 yıl daha görevde kalmak isteyip istemediği konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmış değil.
Duma'da onaylanan yasa, bu ay içinde parlamentonun üst kanadında yapılacak oylamada da kabul edilmesi durumunda Putin'in imzasıyla yürürlüğe sokulacak.
2000 yılında devlet başkanlığına seçilen Putin, dörder yıllık iki görev döneminin ardından yasalar gereği üçüncü kez seçilemeyeceğinden görevi siyasi müttefiki Dimitri Medvedev'e devretmiş, bu dönemde Başbakanlık yapmış, ardından 2012'de düzenlenen seçimlerle yeniden devlet başkanlığı koltuğuna geri dönmüştü. 2008'de yapılan değişiklikle devlet başkanlığı görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı.
Geçen yıl haziran ayında yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 78'i anayasa değişiklikleri lehine oy kullanmıştı. Anayasa değişiklikleri, Putin'in görev süresini uzatmanın yanı sıra Devlet Başkanına Anayasa Mahkemesi yargıçlarını atama gibi yetkiler de veriyor.
AFP,dpa/BK,ET
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Rusya’da iki hafta önce yürürlüğe giren anayasa değişikliğinin iptalini isteyen yüzlerce kişi, Moskova’nın merkezinde eylem düzenledi. "Hırsız Putin" sloganının da atıldığı protestolarda en az 142 kişi gözaltına alındı.
Rusya’da, Devlet Başkanı Putin’in 2036 yılına dek bu görevde kalmasının yolu açan referandum ve koronavirüs salgınının Amerika Birleşik Devletleri’ne ağır etkisi Alman basınında öne çıkan gündem maddeleri.
Rusya lideri Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumu yüzde 77,9'luk oyla kabul edildi. ABD ve AB, manipülasyon suçlamalarının soruşturulmasını istedi.