Putin'in beşinci dönemi başladı

Mart ayındaki seçimleri kazanan Vladimir Putin, Rusya'da beşinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Eski bir KBG çalışanı olan Putin'in siyasetteki yükselişini kısaca derledik.

Vladimir Putin bugün altı yıllık yeni bir dönem için Kremlin Sarayı'nda bir kez daha Rusya'nın devlet başkanı olarak yemin etti. 2030'a kadar bu koltukta oturacak olan Putin, Aziz Andrev Taht Salonu'nda ettiği yeminde ilk olarak "birlik" mesajı verdi.

"Biz birleşik ve büyük bir halkız. Birlikte tüm engellerin üstesinden geleceğiz, tüm planlarımızı hayata geçireceğiz ve birlikte kazanacağız" diyen Putin, bir yandan Batı'nın yaptırımlarına karşı Rusya'nın daha da güçleneceğini ifade ederken, diğer yandan Batı ülkeleriyle diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Vladimir Putin, yemin törenindeki konuşmasında "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyaloğu reddetmiyoruz. Seçim onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerindeki aralıksız baskıya devam mı edecekler yoksa iş birliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Mart ayında yapılan Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde Putin oyların yüzde 87,28'ini almıştı.

Gerçekleşen yemin törenini boykot eden ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve pek çok Avrupa ülkesi Moskova'ya temsilci göndermedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller daha önce yaptığı açıklamada, "Göreve başlama töreninde bir temsilcimiz olmayacak. Seçimin özgür ve adil olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz ama o Rusya'nın başkanı ve bu sıfatla devam edecek" demişti.

Putin ilk defa, 2000 yılındaki seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü alarak 47 yaşında devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş, 2004'te 71.31, 2012'de yüzde 63.6, 2018'de ise yüzde 76.7 oyla yeniden seçilmişti. 71 yaşındaki Putin'in bu yıl Mart ayında yapılan seçimlerde aldığı yüzde 87,28'lik oy ise, bugüne dek aldığı en yüksek oy oranına tekabül ediyor.

KGB'de başlayan kariyer

Son 20 yılın en çok konuşulan ve tartışılan liderlerinden biri olan Putin 7 Ekim 1952 yılında Leningrad'da doğdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yıkıldıktan sonra St. Petersburg adını alan Leningrad'da büyüyen Putin,1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl aldığı eğitimlerin ardından SSCB'nin istihbarat servisi KGB'de çalışmaya başlayan Putin'in ilk işi sekreterlikteydi. Moskova'da bir süre eğitim gördükten sonra, KGB'nin Leningrad Bölge Ofisi 1 No'lu Departmanına (yabancı istihbarat) geçen Vladimir Putin, 1985 yılında dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ndeki (Doğu Almanya) KGB ofisinde görevlendirildi ve 1990 yılına kadar Dresden'de çalıştı. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesinin ardından Putin, Ocak 1990'da Sovyetler Birliği'ne döndü. Bu yıllarda üniversitede yöneticilik ve danışmanlık gibi görevlerde bulundu.

Bir dönem Vladimir Putin'in de görev yaptığı, eski Doğu Almanya'nın Dresden kentindeki KGB binası Fotoğraf: Matthias Hiekel/ZB/picture-alliance

1990 yılından itibaren Leningrad Devlet Üniversitesi rektörünün dış ilişkiler asistanı ve ardından Leningrad Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın danışmanı olarak çalışan Putin, 1991'de St. Petersburg Belediye Başkanlığı'nın dış ilişkiler komitesine başkanlık etmek üzere atandı.

1997'ye kadar belediyede çeşitli görevlerde çalışan Putin, 1997'de Cumhurbaşkanlığı Personel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Ana Kontrol Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. Mayıs-Temmuz 1998'de Putin, başkanlık personelinin birinci başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

1999'a kadar olan süreçte Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) direktörlüğünü yapan Putin aynı zamanda 1999 yılında Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreteri olarak çalıştı.

Yeltsin'in halefi

Bu dönemde ülke yönetiminin farklı kollarında kendini gösteren Putin 1999 yılında Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak önerildi. Boris Yeltsin televizyonda yayınlanan bir konuşmasında hükümeti görevden alma kararı aldığını ve Devlet Duması'ndan (yasama meclisi) Vladimir Putin'in ülkenin yeni başbakanı olarak onaylanmasını istediğini belirtti. Yeltsin aynı zamanda Putin'i halefi olarak gördüğünü ve bu ismin "toplumu sağlamlaştırmayı" başaracağını umduğunu ifade etti. Aynı gün Putin, Rus hükümetinin birinci başkan yardımcılığına ve kabine başkanlığına vekil olarak atandı.

Vladimir Putin ve selefi Boris Yeltsin - (03.11.1999) Fotoğraf: picture alliance/AP Images

16 Ağustos 1999'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Putin'in başbakan olarak atanmasını onayladı. Başkan Boris Yeltsin'in istifası ve başkanlık görevlerini Putin'e bırakmasının ardından bu isim, 31 Aralık 1999 ile 7 Mayıs 2000 tarihleri arasında Rusya'nın başkan vekili olarak görev yaptı.

İlk seçimler

Vladimir Putin ilk kez seçimlere bundan tam 24 yıl önce katıldı. 26 Mart 2000'de Rusya'da on bir adayın katıldığı erken başkanlık seçimi gerçekleşti. Putin ilk turda oyların yüzde 52,94'ünü toplayarak kazanan oldu. 24 yıl boyunca katıldığı her seçimi kazana Putin batılı ülkelerce "Rusya'yı demokrasi sahnesinden çıkarmakla" suçlanıyor.

Rus lider aynı zamanda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı ve Devlet Konseyi ile Güvenlik Konseyi'nin Başkanı. 2013 yılından bu yana kendinin kurduğu, sosyal ve siyasi güçlerden oluşan Tüm Rusya Halk Cephesi'nin de liderliğini yapıyor.

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DW,Reuters / EÇ,ET