 Putin’den zamanlaması dikkat çekici kararname | DÜNYA | DW | 25.07.2019

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DÜNYA

Putin’den zamanlaması dikkat çekici kararname

Putin, Rus savaş uçağını düşüren Türkiye’ye uyguladığı bazı özel ekonomik önlemleri iptal etti, “mütekabiliyet” şartıyla, hususi ve hizmet pasaportlu Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılması talimatını verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş uçağını düşüren Türkiye’ye karşı uyguladığı bazı ekonomik önlemleri iptal etti. Bu kararın, S-400’lerin ilk grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının tamamlanmasıyla neredeyse eşzamanlı açıklanması dikkat çekti.

Putin, 2015’de Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulamaya başladığı bazı ekonomik önlemlerin iptalini öngören bir kararname imzaladı.

Rus liderin imzaladığı kararnameyle birlikte, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu kaldırıldı.

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Mütekabiliyet şartı

Kararnamede, Türkiye’nin de mütekabiliyet gereği aynı kategorideki Rus vatandaşlarına bu imkanı sağlaması halinde bu muafiyetin uygulanacağı koşuluna yer verildi.

Bugün yayınlanan kararname öncesinde, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşları ancak kısa süreli ve görevlendirme koşuluyla Rusya’ya vizesiz seyahat edebiliyordu.

Rus haber ajansı TASS, konuyla ilgili haberinde, 24 Kasım 2015’de, SU-24 tipi bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Rusya’nın, 28 Kasım 2015 tarihinde “Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğini güvence altına alma” ve “Rus vatandaşlarını koruma” gerekçesiyle Türkiye’ye karşı özel ekonomik önlemler uygulanmasını öngören bir kararname yayınladığını, bu kapsamda da Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin kısıtlandığını hatırlattı.

Dikkat çekici zamanlama

Putin’in, “Türkiye’ye karşı uygulanan özel ekonomik önlemlerin iptalini” öngören kararnameyi, S-400 hava savunma sisteminin ilk grup malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatının tamamlanması ile neredeyse aynı zamanda imzalaması dikkat çekti.

Türkiye Savunma Bakanlığı, bugün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Rusya’dan satın alınan S-400’lerin “ilk grup malzemelerinin sevkiyatının bugün itibariyle tamamlandığını” açıkladı.

Basın brifinginde açıklama yapan Muhabere Albay Tamer Zincir, “Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızın karşılanması kapsamında Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamış, bugün itibarıyla 30 sorti ile tamamlanmıştır” dedi.

 

DW,AA/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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