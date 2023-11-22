Putin'den Ukrayna mesajı: Görüşmelerden çekilen biz olmadık

Rusya Devlet Başkanı Putin G20 zirvesinde Ukrayna'daki çatışmaları ilk kez "savaş" diye nitelendirdi, "Bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada barış mesajı vererek Ukrayna'daki savaş "trajedisini" durdurmak gerektiğini söyledi.

Zirvede bazı liderlerin Rusya'nın Ukrayna'daki "saldırganlığından" dolayı şoke olduğunu söylediğine değinen Putin, "Gerçekten de askeri harekatlar her zaman belli bazı insanlar için, belli bazı aileler için ve tüm ülke için bir trajedidir. Ve bizim elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekir" diye konuştu. Putin "Rusya hiçbir zaman Ukrayna ile barış görüşmelerini geri çevirmedi. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna duyuran Rusya değil Ukrayna'ydı. Ayrıca ülkenin lideri bir kararname imzalayarak Rusya ile bu türden müzakereleri yasakladı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin (sağda) videokonferans yoluyla yapılan G20 zirvesine katıldı. Fotoğraf: Mikhail Klimentyev/AP Photo/picture alliance

Putin'in Hindistan'ın ev sahipliğinde sanal olarak düzenlenen G20 zirvesinde yaptığı konuşmada "savaş" kavramını kullanması dikkat çekti. Kremlin'den yapılan açıklamalarda Ukrayna'daki savaş "özel askeri operasyon" olarak niteleniyor.

"Bu savaşın ve can kaybının şoke edici olduğunu ve başka türlü de olamayacağını anlıyorum" diyen Putin, "Peki ya Ukrayna'da 2014'teki kanlı darbe, ardından gelen Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı savaşı? Bunlar size şoke etmedi mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde bugün sivillerin yok edilmesinden şoke olmadınız mı? Çocukları ameliyat eden doktorların (...) çocuk bedeninde anestesi olmadan neşter kullanması şoke edici değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi çatışma, 2014 yılında Rus yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kiev'deki protesto gösterileri sonucunda devrilmesi ile başlamıştı. Kriz, Rusya'nın buna karşılık Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolü ele geçirmesiyle devam etmişti. Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta yüz binlerce kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Harvard Kennedy School'a bağlı Belfer Merkezi'nin verilerine göre tüm bu gelişmeler sonucunda Ukrayna'nın yüzde 17,5'lik kısmı Rusya'nın kontrolüne geçti.

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürmek istiyor ancak Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yapılacak yardımlar konusunda bölünme sürekli artıyor. Bazı ABD'li milletvekilleri İsrail'e yardımların daha öncelikli olduğu kanaatini taşıyor. ABD savunma yetkilileri ise Washington'un her iki müttefiki eşzamanlı olarak destekleyemeyeceği görüşünü dile getiriyor. Ukrayna'dan ise sık sık, son Rus askeri çıkana kadar savaşun süreceği açıklamaları geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Fotoğraf: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Zakharova: ABD Zelenskiy yükünü Avrupa'ya yıkmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da bu bağlamda bugün dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Son dönemde ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "iştahını gemlemeye" çalıştığını söyleyen Zakharova, "Geçen hafta ABD'den bazı üst düzey ziyaretçiler aynı anda Kiev'e gitti. Görünüşe göre geçen on yılda demokrasinin hangi seviyeye ulaştığından emin olmaya çalıştılar. Ancak bunlar arasında ekonomistler ya da mali analistler değil CIA Direktörü William Burns, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hazine Bakanı Janet Yellen vardı" diye konuştu.

Zakharova "Görünüyor ki bu ziyaretçiler Zelenskiy'nin iştahını gemlemek ve aynı zamanda ondan yazın başlatılan sözde karşı taarruz için Batı'dan tahsis edilen dev fonların nasıl harcandığı raporunu istemek için okyanusun ötesinden geldiler" dedi.

Kiev'in sponsorlarına taarruzun başarılı olacağı konusunda güvence verdiğini ABD'nin de Ukrayna'yı gelişmelerin Zelenskiy'nin kesin zaferiyle sonuçlanacağına inandırdığını belirten Zakharova, "Her ikisi de hataydı" diye konuştu. Zakharova "Zelenskiy'nin ofisinin başkanı Andrey Yermak 13-15 Kasım'daki Washington ziyaretinden eli boş döndü. Kiev rejiminin ve ordunun daha fazla fona ihtiyacı olduğu konusunda Kongre üyelerine ulaşma ve onları ikna etme girişimleri başarısız oldu" iddiasında bulundu.

"Görünüşe göre mevcut şartlarda ABD, Zelenskiy'nin yükünü Avrupalı uydularına yıkmaya çalışıyor" diyen Zakharova, "Bu çerçevede Berlin'in Kiev'e gelecek yılki askeri yardımları ikiye katlayarak 4 milyardan 8 milyar euroya çıkarma planını açıklaması tesadüf değildi" diye konuştu.

Reuters / EC, BK