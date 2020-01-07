 Putin’den Türkiye öncesinde Şam’a sürpriz ziyaret | DÜNYA | DW | 07.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Putin’den Türkiye öncesinde Şam’a sürpriz ziyaret

Rusya lideri Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

default

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye temasları öncesinde Şam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam’da Rus birliklerinin ana karargâhında yapılan toplantıda Suriye'deki Rus birliklerinin komutanının Putin ve Esad'a brifing verdiğini, liderlerin ayrıca Rus askerlerinin Noel’ini kutladığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da yaptığı açıklamada, Şam’daki toplantıda iki lidere Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki duruma dair askeri raporların sunulduğunu belirtti. Peskov’un açıklamasına göre Putin Esad ile görüşmesinde "Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün tadilatında muazzam mesafe kaydedildiğini" belirtti.

"Karargâha otomobille gitti"

Putin’in karargâha Şam içinden otomobille gittiğine dikkat çeken Peskov, "Putin Şam sokaklarına barışın nasıl geri geldiğinin işaretlerinin çıplak gözle görülebildiğini söyledi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in çeşitli başka noktalara da ziyarette bulunacağını belirtti, ancak ayrıntı vermedi.

Putin, Rus ordusunun Esad rejimine destek için 2015 yılında konuşlandığı Suriye’yi en son 2017 yılında ziyaret etmiş, Lazkiye’deki Rus askeri üssünde Esad ile bir araya gelmişti. Putin, savaşın başlamasının ardından ilk kez Şam’ı ziyaret etmiş oldu.

Putin Çarşamba günü Türkiye’ye geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk Akım projesinin açılışını yapacak. İki liderin görüşmesinde ise Suriye’nin yanı sıra bölgede İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya’daki durumun da öne çıkması bekleniyor.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"Putin'in amacı Erdoğan ile Esad arasında doğrudan temas"

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı ve Almanya Savunma Bakanı'nın güvenli bölge önerisi Alman basınında öne çıkan yorum konuları. Die Welt'e göre Rusya'nın amacı Türkiye'nin Suriye ile diyaloga başlaması. (23.10.2019)  

Türkiye ve Rusya anlaştı: YPG Suriye sınırından çekiliyor

İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG’nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. (22.10.2019)  

Esad'dan Soçi öncesi İdlib'e ziyaret

Suriye savaşıyla ilgili önemli kararların alınacağı tahmin edilen Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşmasına saatler kala Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad sekiz yıl sonra ilk kez İdlib'i ziyaret etti. (22.10.2019)  

Benzer içerik

Türkei Erdogan TV - Interview | Entsendung von Soldaten nach Libyen

KStA: Erdoğan er ya da geç erken seçimlere gitmek zorunda kalabilir 07.01.2020

Alman basınında Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı ile İranlı komutan Süleymani suikasti sonrasında ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler öne çıkıyor.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

HNA: Erdoğan dış politikada riske giriyor 03.01.2020

Alman basını Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin TBMM'den geçmesi ile Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs arasındaki doğal gaz boru hattı anlaşmasını yorumluyor.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye başladığını söyledi 06.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki uluslararası tanınmış hükümetin talebi üzerine Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye başladığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Halk İdlib'den kaçıyor

BM: 300 bin Suriyeli İdlib'i terk etti

BM, Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle 300 bin kişinin İdlib'i terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Türkiye sınırına doğru ilerleyen İdliblilerin beslenme ve barınak sorunları olduğu belirtildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  