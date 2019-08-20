 Putin′den orduya ″hazır ol″ talimatı | DÜNYA | DW | 23.08.2019

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DÜNYA

Putin'den orduya "hazır ol" talimatı

ABD'nin füze denemesinin ardından Putin, Rus ordusuna uygun bir yanıt için hazırlık yapması talimatı verdi. Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesinden de ABD'yi sorumlu tuttu.

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ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ilk kez uzun menzilli füze denemesi yapmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert tepki geldi. Orduya uygun bir yanıt için gerekli hazırlıkları yapması yönünde talimat veren Putin, Rusya'nın öncelikle ABD'den gelebilecek tehdidi analiz etmesi ve ardından kapsamlı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Başkent Moskova'da Rus Güvenlik Konyesi'nin Cuma günkü toplantısında konuşan Putin, kapsamlı önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. ABD'nin füze denemesi yapmasının, INF'nin sona ermesinden ABD'nin sorumlu olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Putin, füze denemesinin ayrıca ABD'nin dünyanın çeşitli yerlerine yasaklı silahları konuşlandırma niyetinde olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Putin, ABD'nin yeni füzelerini yerleştirmek istediği Asya Pasifik bölgesinin, Rusya'nın temel çıkarlarına coğrafi olarak yakın olduğuna da dikkat çekti.

İlk füze denemesi

ABD geçen hafta sonu Kaliforniya eyaletine bağlı San Nicolas Adası'ndan ilk kez 500 kilometreden fazla menzille sahip olan bir seyir füzesini deneme amaçlı ateşlemişti. ABD'nin çekilmesi sonucu 2 Ağustos'tan beri geçerliliğini yitiren INF anlaşması bu tür füze denemelerini yasaklıyordu. ABD anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak Rusya'nın anlaşmanın hükümlerini ihlal etmesini gerekçe göstermişti.

Menzili 500 ila 5500 kilometre olan füzelerin kullanımını yasaklayan INF anlaşması, 1987 yılında ABD ile dönemin Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı.

dpa/Reuters,HS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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